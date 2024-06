Rystad Energy: Creşterea ofertei de petrol va încetini în 2024

Creşterea ofertei globale de petrol va îfi probabil mai lentă în acest an, a spus Rystad Energy într-un raport publicat luni, cu o mare posibilitate pentru o încetinire suplimentară în 2025, relatează Reuters.

Firma de consultanţă a citat recenta extindere a reducerilor voluntare ale producţiei de către OPEC+, precum şi previziunile de cerere neschimbate ale grupului.

Creşterea totală aşteptată a ofertei de petrol este acum mai aproape de 80.000 de barili pe zi (bpd) pentru 2024, comparativ cu 900.000 de barili pe zi la începutul lunii, estimează Rystad.

OPEC+ a fost de acord să prelungească reducerile de 3,66 milioane bpd ale producţiei cu un an, până la sfârşitul lui 2025, şi să prelungească reducerile de 2,2 milioane bpd cu trei luni, până la sfârşitul lunii septembrie.

Grupul va elimina treptat reducerile de 2,2 milioane bpd pe parcursul unui an, din octombrie până în septembrie 2025.

DE CE ESTE IMPORTANT

Creşterea totală a ofertei globale de petrol se apropie de zero pentru acest an, cu cele mai recente previziuni din partea OPEC+, a spus Rystad, adăugând că, dacă acest lucru se va concretiza, 2024 va fi primul an din 2020, care a fost lovit de pandemie, fără o creştere a ofertei de petrol.

Luând în considerare toate ţările cu reduceri voluntare extinse, cantitatea totală de petrol reţinută de pe piaţa globală ajunge la 830.000 bpd în 2024 şi 1,04 milioane bpd în 2025, potrivit raportului.

Şistul american rămâne o sursă de încredere de creştere, deşi mai puţin elastică la schimbările de preţ şi mai consolidată după runde continue de fuziuni şi achiziţii. Acest lucru reduce potenţialul de creştere pe termen scurt pentru o surpriză în creşterea SUA”, se arată în raport.

REACŢIA PIEŢEI

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent, de referinţă la nivel mondial, au câştigat 7,7% până în acest an, potrivit datelor LSEG. Contractele futures pe ţiţeiul West Texas Intermediate din SUA au urcat cu 11,5%.