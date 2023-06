Era oțelului verde. Sandip Biswas și Ajay Aggarwal, top manageri ai LIBERTY Steel Group, dezvăluie schimbările de paradigmă ale companiei

Sandip Biswas și Ajay Aggarwal, top manageri ai LIBERTY Steel Group, cel mai mare producător de oţel din România, sunt promotorii unei schimbari radicale care pune industria siderurgică pe cea mai bună direcție pentru viitor. Cu backgrounduri solide de CEO în lumea businessului mondial, ambii implementează și rafinează o viziune care are în prim-plan grija pentru mediu și pentru oameni. Aceasta îi aparține lui Sanjeev Gupta, președintele și fondatorul GFG Alliance, un holding cu afaceri de peste 20 de miliarde de euro, prezent în 30 de țări. Printre cei peste 35.000 de angajați ai holdingului la nivel global găsim și numeroși români. Nu de alta, dar LIBERTY Galați este unul dintre motoarele LIBERTY Steel Group, parte a GFG Alliance, compania de la Galați readucând, în urma unor investiții majore, siderurgia românească acolo unde îi este locul.

„România are un potențial extraordinar de a deveni lider al sustenabilității în Europa. Capitalul său uman, resursele naturale și diversitatea geografică a României – soarele abundent și vântul puternic, accesul său la Dunăre și la Marea Neagră pot poziționa România în avangarda sustenabilității europene. Cred în potențialul României de a-și decarboniza industriile și de a promova politici de mediu actuale, precum și în capacitatea sa de a asigura dezvoltarea sustenabilă a țării. Mai cred ca românii sunt tech savvy și pot fi printre primii utilizatori ai tehnologiilor inteligente care vor ajuta la dezvoltarea comunităților locale într-un mod sustenabil. Guvernul României planifică deja strategia de a construi până în 2030 o economie națională cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice – ce corespunde viziunii grupului nostru de a deveni neutru în emisii de carbon până în 2030. Oamenii, companiile și autoritățile pot transforma împreună România într-un model de sustenabilitate în Europa”, explică, pe scurt, Sandip Biswas, CEO LIBERTY Primary Steel & Mining, care este viziunea companiei pe care o conduce și de ce România are toate șansele să devină un model.

Ajay Aggarwal, președintele pentru Europa al LIBERTY Steel Group și președintele Consiliului de Administrație al LIBERTY Galați, mai adaugă câteva avantaje pe care are România. „Când mă gândesc la România, prima dată îmi vin în minte oamenii săi minunați. În primul rând, oamenii de-aici sunt prietenoși, deschiși și foarte educați. Am descoperit mulți oameni talentați, inteligenți și muncitori care pot sa pună această țară pe harta lumii în multe arii – de la industria oțelului la tehnologie, sport sau arte. Sunt foarte impresionat de echipa noastră extraordinară de la LIBERTY Galați cu oameni pasionați de munca lor, determinați să creeze cele mai bune produse pe piață și foarte dedicați comunității din care fac parte”, spune Ajay Aggarwal. Și el consideră că România are toate atuurile pentru a deveni nucleul industriei verde în Europa, iar LIBERTY Steel urmează să fie o parte importantă a acestei transformări.

Cel mai mare producător de oţel integrat din România începe tranziția verde la Galați

Prin preluarea combinatului siderurgic din Galați în 2019, grupul LIBERTY a intrat pe piața locală cu planuri clare și obiective ambițioase. LIBERTY Galați devine, astfel, motorul de dezvoltare a economiei regionale și artizanul decarbonizării – pentru industrie și comunitate.

Cu câteva decenii în urmă, producția de oțel reprezenta aproximativ 4% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial. În prezent, însă, industria globală produce aproximativ 200 de kg de oțel pentru fiecare bărbat, femeie și copil de pe planetă, ridicând nivelul emisiilor la circa 9%. Populația din ce în ce mai numeroasă din țările în curs de dezvoltare și cererea de oțel în creștere vor majora în curând procentul de 9% până la 15%, fapt care va schimba condițiile climatice – schimbări care nu numai că vor impacta economia, ci mai important, vor afecta viața a milioane de oameni. Efectele sunt deja vizibile în țări din America Latină și Africa, iar tendința se accelerează. Potrivit reprezentanților LIBERTY, nu putem face față efectelor schimbărilor climatice fără să modificăm paradigmele deja existente și fără ca fiecare dintre noi să contribuie. Compania și-a anunțat deja ambițiile – prin modificarea radicală a producției de oțel cu douăzeci de ani înaintea concurenței.

„Oțelul este folosit în aproape toate activitățile noastre zilnice și este esențial în transformarea noastră către un viitor verde, fiind folosit în infrastructura necesară energiei din surse regenerabile. De aceea decarbonizarea nu este doar o alegere, ci o necesitate. Până în 2050, se estimează că cererea de oțel se va dubla față de nivelul la care era acum zece ani. Pentru a avea o lume fără emisii nete de carbon până la acea dată, nu putem face față acestei dublări a cererii fără schimbări radicale în producția primară de oțel”, a declarat Sandip Biswas.

Industria siderurgică europeană se ridică la o cifră de afaceri de aproximativ 125 de miliarde de euro, potrivit datelor Asociației Europene a Oțelului (EUROFER), şi o producţie medie de 153 de milioane de tone de oțel pe an. Mai mult de 500 de unități de producție a oțelului din 22 de state membre ale Uniunii Europene oferă locuri de muncă directe și indirecte pentru milioane de cetățeni europeni, poziționând industria drept coloana vertebrală a dezvoltării, creșterii și forței de muncă în Europa. Grupul LIBERTY, parte din GFG Alliance, este lider în producția de oțel și GREENSTEEL, cu o capacitate totală de laminare de 20 de milioane de tone, peste 200 de facilități de producție la nivel global în 10 țări și peste 30.000 de angajați. În România, LIBERTY Galați este cel mai mare producător de oțel, cu o forță de muncă de aproximativ 7.000 de angajați și contractori – și cu impact asupra altor 35.000 de locuri de muncă din întreaga economie. Dată fiind importanța strategică a companiei la nivel național, un pilon cheie al economiei românești și unul dintre cei mai mare contributori din țară, LIBERTY a anunțat deja un program ambițios GREENSTEEL pentru Galați, în linie cu viziunea CN30 a grupului de a crea o producție sustenabilă cu amprentă neutră de carbon până în 2030. În valoare de aproximativ 1 miliard de euro, planul va reduce intensitatea carbonului din producția de la Galați până aproape de zero.

LIBERTY va produce GREENSTEEL la Galați

LIBERTY Steel Group produce oțel în întreaga lume pe platforme integrate, folosind tehnologia tradițională a furnalelor, precum și prin cuptoare cu arc electric (EAF). Aproximativ 40% din oțelul produs de grup este realizat cu ajutorul cuptoarelor cu arc electric, metodă implementată deja în Australia, Polonia, UK și SUA, furnizând astfel produse cu un nivel scăzut de emisii de carbon – cu aproximativ 60% mai puțin carbon pe tona de oțel decât prin metoda tradițională.

Grupul a început tranziția verde la Galați cu planuri ambițioase. În prima fază, compania va instala două cuptoare electrice hibride, care vor permite reciclarea fierului vechi în proporție de 100%. Planul include o instalație de reducere directă a fierului, care va utiliza inițial gaz natural, înainte de a face tranziția către hidrogenul verde pe care echipa LIBERTY intenționează să îl producă local. Pentru a obține cantitățile masive de energia regenerabilă necesare, compania pregătește un parc fotovoltaic de 250 MW. În paralel, vrea să extindă portofoliul de produse și să acceseze noi piețe prin adăugarea unui minilaminor integrat, cu potențialul de a crește producția platformei siderurgice până la 4 milioane de tone pe an, volumul suplimentar fiind concentrat pe produsele lungi.

„Pentru a ne atinge obiectivul de a deveni un producător de oțel cu amprentă neutră de carbon până în 2030, cu douăzeci de ani înaintea altor mari producători, trebuie să eliminăm treptat furnalele tradiționale. De asemenea, trebuie reducem emisiile de carbon ale cuptoarelor cu arc electric prin utilizarea energiei electrice din surse regenerabile și a hidrogenul verde. Dar nu putem face această schimbare radicală într-un singur pas. În primul rând, vom înlocui cărbunele cu gaz natural pentru a alimenta instalațiile de reducere directă a fierului, schimbare ce va reduce cu peste 75% nivelul emisiilor de carbon, iar apoi, pe măsură ce vom folosi hidrogenul verde, ne vom apropia de zero emisii”, a declarat Ajay Aggarwal.

Un obiectiv cu adevărat ambițios al companiei este transformarea regiunii Galați într-o GREEN Valley a României, adică într-un pol al producției de oțel verde, de hidrogen verde și de energie verde. Deși provocările producției de hidrogen la scară industrială sunt evidente, de la costurile fabricării, transportului, stocării până la cantitățile uriașe de energie necesare pentru a-l produce, Ajay Aggarwal afirmă că „soluția este să producem hidrogen acolo unde este consumat. La Galați avem combinatul siderurgic, avem orașul, avem industria navală și, având la dispoziție energie bazată pe hidrogen, regiunea va atrage noi investiții. În plus, regiunea Galați-Brăila beneficiază de soare și vânt din abundență, de access la fluviul Dunărea și este aproape de Marea Neagră, unde sunt prevăzute proiecte eoliene. Este locul perfect din punct de vedere geografic și economic pentru a deveni GREEN și Hydrogen Valley.”

Schimbarea continuă cu noile generații

În orice caz, schimbarea este condusă de oameni – în primul rând de echipa care lucrează în companie, dar și de următoarele generații. Recent, LIBERTY Galați a derulat o campanie de amploare în Galați pentru a prezenta dedicarea și puterea angajaților săi, care și-au asumat schimbarea GREENSTEEL. Iar compania face toate eforturile pentru a dezvolta competențele de care au nevoie pentru a crea o afacere sustenabilă și un viitor GREENSTEEL, acțiuni susținute de Academia GREENSTEEL care își propune să perfecționeze forța de muncă actuală și să atragă tinerii în industrie. De exemplu, programul de internship Școala de Vară, derulat de LIBERTY Galați pentru a le permite studenților să înțeleagă industria siderurgică și să contribuie cu idei inovatoare pentru a reduce emisiile de carbon, a cuprins 500 de studenți încă de la lansarea sa în 2012, iar 158 dintre aceștia s-au alăturat companiei. Pe lângă toate acestea, compania organizează cursuri de formare profesională în parteneriat cu liceele din județul Galați, Paul Dimo, Radu Negru și Costache Conachi, oferind stagii de practică și sesiuni tematice, inclusiv privind schimbările climatice. În parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dezvoltă un curs pentru studenții care au licența, “Descoperă GREENSTEEL”, pentru a prezenta noile tehnologii din industria siderurgică și transformarea CN30. În prezent, compania derulează programul de internship Școala de Vară pentru studenții și absolvenții care doresc să construiască un viitor verde al oțelului, alături de companie, și finalizează un program dedicat absolvenților care vor să își construiască o carieră în industria oțelului.

Cu scopul de a dezvolta competențele necesare tinerilor care vor să urmeze o carieră în inginerie, metalurgie și energie regenerabilă, anul trecut a fost lansată în România și Fundația GFG, fondată de președintele grupului, Sanjeev Gupta, și de soția sa, Nicola. Fundația a lansat deja o clasă de învățământ dual la Liceul Tehnologic „Paul Dimo”, oferind oportunități de învățare și dezvoltare pentru 20 de elevi din clasa a IX-a din domeniul electric.

„Acționăm deja prin lansarea Academiei GREENSTEEL și a Fundației GFG aici, în România, pentru a pregăti angajații din industria siderurgică pentru viitor și pentru a atrage tineri talentați într-o industrie nouă și ecologică. Ne îndreptăm spre un viitor al hidrogenului verde, al GREENSTEEL, al unui sector neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Avem nevoie de tânăra generație pentru a ne ajuta să realizăm aceste schimbări și este datoria noastră să îi pregătim”, a adăugat Sandip Biswas.

Despre viitor

Schimbarea necesită timp – mai ales în industria grea – iar eforturile companiei se vor vedea în timp. Însă aceste eforturi sunt susținute prin semnarea unui acord angajant de restructurare integrală a datoriilor pentru cele șapte companii siderurgice europene achiziționate de LIBERTY în 2019, inclusiv LIBERTY Galați. Deși negocierile nu au niciun impact asupra operațiunilor curente ale LIBERTY Galați, acordul permite companiilor europene LIBERTY să depășească momentul colapsului Greensill Capital în 2021 și, de asemenea, îi permite să continue strategia verde.

Cu toate acestea, este clar că LIBERTY nu poate atinge obiectivul CN30 singur, susținând în fața Comisiei Europeane și a Guvernului că sprijinul financiar este esențial și că accesul la finanțare trebuie să devină mai rapid și mai accesibil.

Guvernul, pe de altă parte, este de acord că sprijinul acordat industriei grele și companiilor precum LIBERTY Galați este necesar pentru viitorul pe termen lung, nu doar al României, ci și al Europei. Chiar săptămâna trecută, Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a declarat: „România are responsabilitatea de a-și păstra marea industrie, industria grea, pentru că va avea un rol-cheie în reconstrucția Ucrainei…. Un lucru este foarte clar: sustenabilitatea și reziliența economiei europene nu ar putea exista fără industrii.”

Viziunea LIBERTY este de a fi neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030, schimbând paradigma, reinventând producția de oțel așa cum o știm și transformând Galațiul într-un producător de oțel fără emisii nete. LIBERTY Galați devine, astfel, lider al decarbonizării, contribuind la viitorul verde al regiunii Galați și al României. Aici are toate resursele necesare. „România are un potențial enorm de a conduce decarbonizarea industriei în Europa. Pentru că ne dorim să facem parte din viitorul verde al Galațiului și al comunității locale, investim semnificativ în decarbonizarea companiei noastre și în susținerea orașului: de la sponsorizarea echipei de fotbal Oțelul Galați, recent promovată în SuperLigă, la colaborarea cu Arhiepiscopul Casian și susținerea lucrărilor de pictură la biserica Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Nicolae, care se află pe terenul nostru. Ne propunem să fim nucleul viitorului verde al Galațiului”, conchide Ajay Aggarwal.

SANDIP BISWAS

Sandip Biswas este Chief Investment Officer al GFG Alliance și CEO al LIBERTY Primary Steel & Mining din anul 2022, după aproape două decenii în care a ocupat poziții de management și în consiliul de administrație al Tata Steel. Cu expertiză în industria siderurgică, precum și în capital structure, strategii de finanțare, fuziuni și achiziții, Sandip este responsabil de performanțele comerciale și de investițiile sustenabile ale grupului și coordonează eforturile GFG și LIBERTY de a avea o amprentă neutră de carbon până în 2030 (CN30), având experiență solidă în dezvoltarea proiectelor de decarbonizare.

AJAY AGGARWAL

Cu o experiență bogată în industria siderurgică și în domeniul tradingului la nivel global, Ajay Aggarwal este președintele pentru Europa al LIBERTY Steel Group, coordonând transformarea GREENSTEEL a companiilor europene și dezvoltarea grupului la nivel regional. În calitate de președinte al Consiliului de Administrație al LIBERTY Galați, Ajay Aggarwal a sprijinit echipa locală de management să construiască o companie solidă și sustenabilă, integrată în comunitatea din Galați, care să asigure fundația pentru planurile de viitor ale companiei de a produce oțel verde și de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030.