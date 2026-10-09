Șase din zece români nu au un plan financiar pentru următoarele 12 luni, iar 44% declară că nu le rămân bani la finalul lunii, potrivit unui studiu realizat în cadrul programului de educație financiară Banometru, ale cărui rezultate au fost prezentate joi.

Conform cercetării, doar 40% dintre români au un plan financiar pentru anul următor, comparativ cu 67% dintre persoanele care au participat la programul Banometru, în timp ce la intrarea în program procentul era de 36%.

Diferențe se înregistrează și în administrarea banilor de zi cu zi. Astfel, 43% dintre români urmăresc cel puțin parțial un buget, față de 52% dintre foștii participanți la program și 33% dintre cei aflați la începutul acestuia.

În ceea ce privește economisirea, doar 42% dintre români pun bani deoparte pentru obiective pe termen lung, comparativ cu 66% dintre participanții Banometru. Totodată, aproape jumătate dintre foștii participanți au rezerve financiare suficiente pentru cel puțin trei luni, față de un sfert dintre cei aflați înainte de intrarea în program.

De asemenea, 44% dintre foștii participanți declară că pot acoperi fără dificultăți o cheltuială neprevăzută de 2.400 de lei, comparativ cu 28% înainte de participarea la program.

Potrivit studiului, 56% dintre români declară că le rămân bani disponibili la finalul lunii, în timp ce în rândul foștilor participanți la Banometru procentul ajunge la 62%, față de 47% la momentul intrării în program.

În plus, 70% dintre foștii participanți consideră că acțiunile lor actuale contribuie la siguranța financiară viitoare, comparativ cu 45% în rândul populației generale și 51% înainte de participarea la program.

Totodată, 82% dintre foștii participanți au întreprins cel puțin o acțiune concretă pentru creșterea veniturilor, față de 44% dintre persoanele care nu au participat niciodată la un astfel de program.

Participanții evaluează mai favorabil și propria evoluție financiară, cu un scor mediu de 5,81 puncte din 10, comparativ cu 5,02 puncte în cazul populației generale și 4,36 puncte la intrarea în program.

‘Dacă faci lucruri, poți să ieși din spirala datoriilor sau să economisești pentru achiziții importante sau să pui deoparte bani pentru pensie. Doar să citești sau să auzi despre ce ar trebui să faci este, din păcate, insuficient. Pentru noi, cea mai importantă concluzie este că schimbarea se produce când respecți ritmul fiecăruia și ideea lui referitoare la binele propriu. Schimbarea se vede în acțiunile de zi cu zi’, a declarat Corneliu Ionescu, președinte și fondator al Asociației Educație pentru Viața Reală (AEVR) și inițiatorul Banometru.

Programul Banometru, lansat în 2016, a ajuns în cei zece ani de activitate la aproximativ 350.000 de participanți și a furnizat 15.569 de ore de consiliere financiară.

Între 2021 și 2026, participanții au raportat peste 8,18 milioane de lei reprezentând datorii rambursate, economii constituite și venituri suplimentare. Din această sumă, 3,86 milioane de lei au reprezentat datorii rambursate, 2,49 milioane de lei economii și 1,84 milioane de lei venituri suplimentare.

Studiul ‘Banometru – 10 ani. În papucii tăi financiari’ a fost realizat de Claudia Petrescu, cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, și Raluca Șandru, cadru didactic la Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai, cu contribuția Silviei Mișu, director de dezvoltare și inovare al AEVR.

Cercetarea utilizează indicatori și repere metodologice OECD/INFE și compară trei grupuri: persoane care au beneficiat de programul Banometru cu cel puțin 12 luni înainte de evaluare, persoane aflate la intrarea în program și un grup de comparație din populația generală, reprezentativ pe gen, grupe de vârstă și regiuni, format din persoane care nu au participat la programe de educație financiară.

Banometru este un program gratuit de educație financiară dezvoltat de Asociația Educație pentru Viața Reală, în parteneriat cu ING Bank România.