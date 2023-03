Sebastian Burduja: Cred că suntem în cel mai bun punct pentru transformarea digitală a României

România se află în cel mai bun punct pentru transformarea digitală având la cel mai înalt nivel al statului un angajament că transformarea digitală e prioritate zero pentru ţară, a declarat, miercuri, Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

„Cred că suntem în cel mai bun punct pentru transformarea digitală a României din câteva motive. În primul rând, avem, la cel mai înalt nivel al statului, un angajament că transformarea digitală e prioritate zero pentru România. E un angajament luat de prim-ministrul României şi cred că este primul prim-ministru care face acest lucru. Transformarea digitală contează, este importantă şi trebuie continuată. Apoi, pe baza acestui angajament, noi am reuşit în ultimele 10 luni de zile câteva lucruri şi o să fiu succint: cloud-ul guvernamental, proiect de 600 de milioane de euro, care are o bază legislativă acum, are o documentaţie tehnică şi are licitaţii deja lansate de peste 100 de milioane de euro. În 2026, la finalul anului vom avea acest cloud guvernamental finalizat şi cel puţin 30 de instituţii ale statului migrate în cloud. Aşa cum s-a întâmplat de la bun început şi când am scris ordonanţa cloud-ului şi când am îmbunătăţit documentaţia tehnică, am făcut-o în acest spirit de parteneriat cu mediu privat şi inclusiv cu Microsoft şi vă mulţumesc pentru toate contribuţiile pe care le-aţi avut”, a spus Sebastian Burduja, la evenimentul „Microsoft Envision Romania 2023”.

El a menţionat Legea interoperabilităţii, promovată în Parlamentul României de deputatul Sabin Sărmaş. Sebastian Burduja a afirmat că pentru prima dată statul vine şi spune instituţiilor statului că ele nu deţin datele românilor, românii îşi deţin propriile date, iar instituţiile sunt obligate să nu îi mai pună pe oameni pe drum.

„Legea securităţii cibernetice. Discutam cu colegii de la Microsoft înainte de acest eveniment şi spuneau ce treabă bună fac alte state pentru combaterea dezinformării, pentru combaterea propagandei. Legea securităţii cibernetice a stat blocată 10 ani de zile până când am reuşit să o adoptăm în Parlament, la finalul anului trecut. A trecut şi de Curtea Constituţională şi a fost promulgată. Este prima lege după mulţi ani care amendează legile securităţii naţionale şi defineşte noi tipuri de ameninţări la adresa securităţii naţionale, inclusiv propaganda, inclusiv dezinformarea. Şi contez pe Microsoft să ne ajute să aducem bunele practici din Finlanda şi din alte state ale lumii pentru combaterea acestor ameninţări la adresa securităţii României„, a subliniat Sebastian Burduja.

Ministrul Digitalizării a adăugat că transformarea digitală nu este doar pentru a avea o calitate a vieţii mai bune, ci pentru a fi mai competitivi.

„Din punctul meu de vedere, România este condamnată pur şi simplu să facă această transformare digitală dacă vrea să rămână competitivă. Apreciez foarte mult trei elemente pe care Microsoft le aduce. Le explic pe scurt şi închei. În primul rând, zona de educaţie. Degeaba digitalizăm servicii publice, degeaba reuşim cu chiu cu vai să digitalizăm cazierul judiciar sau înmatriculările auto sau alte documente pe care cetăţenii le solicită dacă nu le dăm oamenilor puterea de a accesa aceste instrumente. Şi aici contez pe Microsoft să ne ajute, aşa cum faceţi la Cluj, pe programe avansate de competenţe digitale, în inteligenţă artificială, în cuantum computing, să ne ajutaţi să extindem alfabetizarea digitală a României„, a afirmat Burduja.

În opinia sa, în acest moment doar un sfert dintre români au competenţe digitale de bază, deşi undeva la peste 80% dintre români sunt conectaţi, sunt online. În acest context, el a menţionat că există potenţial şi a lansat o provocare pentru Microsoft, dar şi pentru restul sectorului IT&C, respectiv 1.000.000 de români alfabetizaţi digital în fiecare an. În acest fel, România va putea atinge ţinta pe care o setează Uniunea Europeană prin decada digitală până în 2030, şi anume 80% dintre cetăţenii Europei alfabetizaţi digital.

„De asemenea, apreciez al doilea element la Microsoft, cel de parteneriat. Şi vreau să vă mulţumesc că aţi primit cu atâta deschidere spaţiul digital comun între România şi Republica Moldova şi că ne ajutaţi să extindem programele, bunele practici, soluţiile aplicabile în România, în Republica Moldova şi cele din Republica Moldova în România. Pentru că nu mi-a fost jenă s-o spun. Chiar am fost mândru că din Republica Moldova putem lua exemple de bună practică şi deja avem trei soluţii în testare pe serverele noastre să le adaptăm şi să le implementăm cât mai rapid în România. Apreciez încrederea Microsoft în România, apreciez investiţiile pe care le-aţi făcut. Şi al 3-lea element şi ultimul, dar cel mai important, pe care-l apreciez la Microsoft sunt oamenii„, a mai spus Sebastian Burduja.