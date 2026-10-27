Senat: Interzicerea utilizării de către autoritățile publice a produselor și serviciilor software din Rusia, prelungită

Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă prin care se prelungește până la 31 decembrie 2035 interdicția achiziționării, instalării și utilizării de către autoritățile publice a produselor și serviciilor software din Rusia pentru protecția sistemelor informatice ale acestor instituții, în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Au fost înregistrate 104 voturi ”pentru” și unul ”împotrivă”.

”Prelungirea este necesară și proporțională. Cauzele care au justificat adoptarea Legii 354/2022 nu numai că persistă, ci s-au agravat. La împlinirea termenului actual (n.r. 31 decembrie 2026), interdicția ar înceta, iar autoritățile și instituțiile publice ar putea reintroduce în sistemele lor informatice produse și servicii controlate de un stat agresor. Termenul de 31 decembrie 2035 asigură un orizont de protecție stabil, pe durata previzibilă a amenințării”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative semnate de parlamentari din aproape întreg spectrul politic.

Potrivit Legii 354/2022, al cărei termen a fost prelungit, luni, de Senat, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), alături de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Serviciul Român de Informații (SRI), Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS), are un rol activ în identificarea produselor și serviciilor care fac obiectul acestei legi.

Propunerea legislativă privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.