Siegfried Mureșan: Niciun stat UE nu a fost retrogradat la ‘junk’ de peste zece ani

Europarlamentarul Siegfried Mureșan afirmă că niciun stat membru al Uniunii Europene nu a fost retrogradat la categoria ‘junk’ de mai bine de zece ani, subliniind că evitarea unei astfel de situații este esențială pentru economia României.

‘Ultimele state membre ale Uniunii Europene care au fost retrogradate sunt: Grecia – aprilie 2010, Irlanda – iulie 2011, Ungaria – noiembrie 2011, Portugalia – noiembrie 2011, Cipru – iunie 2012 și Slovenia – mai 2013. Acestea au fost state aflate în criză adâncă la acel moment’, a scris Mureșan pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, o retrogradare la categoria ‘junk’ ar avea consecințe importante asupra relației cu investitorii, prin reducerea investițiilor și a numărului de locuri de muncă, precum și prin creșterea dobânzilor și dificultăți mai mari în finanțarea datoriei publice.

‘Retrogradarea înseamnă că totul se schimbă în relația cu investitorii: mai puține investiții, mai puține locuri de muncă, dobânzi mai mari, datoria va fi mai greu de plătit, iar fiecare om ar resimți acest lucru imediat’, a susținut europarlamentarul.

El consideră că măsurile adoptate în ultimul an trebuie privite prin prisma necesității de a evita o asemenea situație, afirmând că ‘pentru fiecare om, costurile unei retrogradări ar fi mult mai mari decât cele ale măsurilor luate în ultimul an’.

‘De aceea evitarea retrogradării este atât de importantă. Responsabilitatea este necesară. Populismul costă. Să nu luăm niciodată decizii despre care știm că vor avea consecințe negative asupra oamenilor’, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Agenția Standard & Poor’s (S&P) a confirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3 (investment grade) și a menținut perspectiva negativă.