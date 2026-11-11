Siegfried Mureșan: Românii care muncesc cinstit în Germania merită respect, nu atacuri și discriminare

Românii care muncesc cinstit în Germania merită respect, nu atacuri și discriminare, a declarat, marți, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, referitor la declarațiile făcute de Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului german BSW, care a cerut oprirea plății alocațiilor pentru copiii care locuiesc în România.

”Răspunsul nostru pentru comuniștii germani este același ca pentru extrema dreaptă: românii care muncesc cinstit în Germania merită respect, nu atacuri și discriminare. După atacurile extremei drepte germane la adresa românilor care muncesc în Germania, vedem un nou atac, de data aceasta din partea stângii radicale. Sahra Wagenknecht, extremistă de stânga, comunistă, cere oprirea plății alocațiilor pentru copiii care locuiesc în România”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

El a arătat că românii care muncesc în Germania plătesc taxe și contribuții sociale, susțin economia germană și au aceleași drepturi ca ceilalți cetățeni europeni.

”Nu poți beneficia de munca românilor și, în același timp, să le refuzi drepturile. Libera circulație și tratamentul egal al cetățenilor europeni sunt principii fundamentale ale Uniunii Europene. Ele trebuie respectate de toată lumea, indiferent de orientarea politică. Românii care muncesc cinstit în Germania nu sunt cetățeni de mâna a doua. Iar drepturile lor nu pot deveni instrumente de campanie electorală, nici pentru extrema dreaptă, nici pentru stânga radicală”, a adăugat Mureșan.

Și președintele USR, Dominic Fritz, a criticat declarațiile politicianului german, afirmând că propunerea acesteia este discriminatorie și incompatibilă cu dreptul european.