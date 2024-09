SMYK All for Kids deschide al doilea magazin în Ploiești pe 26 septembrie și încheie anul cu 33 de unități pe piața națională

Retailerul de origine poloneză specializat în comercializarea de jucării, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru copii a ales Shopping City Ploiești pentru următoarea inaugurare de magazin. Evenimentul va da clienților posibilitatea să se bucure de patru zile de reduceri la îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și jucării.

Fervoarea back-to-school poate s-a stins, însă cumpărăturile pentru nevoile și dorințele de zi cu zi ale copiilor ori pentru aniversări rareori iau pauză. Astfel, SMYK a decis să vină și mai aproape de clienții săi, intensificându-și prezența pe piață cu o nouă unitate a rețelei, a doua din Ploiești.

În spiritul tradiției retailerului, marea inaugurare din 26 septembrie se desfășoară, de fapt, pe parcursul a patru zile (26-29.09) pline de reduceri și surprize pentru cei care trec pragul magazinului din Shopping City Ploiești. Toate articolele cu preț întreg vor avea aplicată o reducere de 20%, iar primii 100 de clienți care efectuează o achiziție în zilele aferente deschiderii vor primi cadou câte un urs SMIKI.

Tot în perioada 26-29 septembrie, cei mici au la dispoziție un interval orar generos – de la 12:00 la 18:00 – pentru a se bucura de face painting și de simpaticele jucării modelate din baloane, iar clienții care se înscriu în programul de fidelitate sunt așteptați cu premii surpriză.

Magazinul inaugurat pe 26 septembrie în Shopping City Ploiești – Str. Republicii nr.76, Blejoi – este al doilea deschis anul acesta și al 33-lea din rețeaua SMYK în România. Cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați și o echipă de 9 angajați, noua unitate comercială este pregătită să facă față, prin adaptarea continuă a ofertei, preferințelor tot mai clar conturate ale copiilor.

Acestea se îndreaptă către jucăriile interactive și seturile creative, precum și către articolele de îmbrăcăminte cu imprimeuri și design la modă, dorințe de împlinirea cărora se ocupă, cel mai adesea, membrii familiei extinse:

„Bunicii și alte rude sunt clienții care au mai mult nevoie de serviciile de consiliere ale echipei noastre atunci când achiziționează produse pentru cei mici. Și asta pentru că ei nu sunt în contact direct cu nevoile copilului, ci au un comportament de cumpărare orientat către tendințe, mai degrabă. Aceasta este unul dintre motivele care ne susțin în extinderea rețelei noastre în orașe în care suntem deja prezenți, cum este Ploieștiul. În afară de aceasta, știam că venim din nou într-un oraș dinamic și prosper, care deja cunoaște și apreciază oferta noastră.” – Sorin Stancu, director general SMYK All for Kids România.

Un alt aspect observat în comportamentul clienților în ultimii ani este lipsa de planificare a cumpărăturilor pentru evenimentele sau momentele importante, acestea fiind lăsate pentru pe ultima sută de metri.

„În general, acestea au devenit zilele importante pentru retail, când toată lumea este în magazine căutând un produs în mod special, ori un cadou în general. Lucrăm intens la extinderea rețelei, pentru a fi cât mai aproape de clienții noștri, indiferent de comportamentul de cumpărare pe care îl aplică” , explică directorul general al companiei.

Astfel, SMYK All for Kids are în plan deschiderea altor 4-5 locații în 2025, la împlinirea a 16 ani de activitate pe piața românească.

Despre SMYK All for Kids:

SMYK All for Kids este brandul lider pe piața poloneză de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și accesorii pentru copii, marcând, cu peste 45 de ani de experiență în retail. Pe piața românească, SMYK este prezent din anul 2009 cu mărci proprii și mărci internaționale de produse pentru copii.

SMYK All for kids oferă cea mai largă gamă de îmbrăcăminte și încălțăminte, jucării, accesorii și alte produse pentru copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani. Unul dintre punctele forte ale lanțului este disponibilitatea tuturor produselor pe care copiii le doresc și au nevoie într-un singur loc, „All for Kids”.

Oferta se bazează pe mărcile proprii „Cool Club” și „Smiki”, care sunt disponibile exclusiv în magazinele SMYK și ale partenerilor de franciză. „Cool Club” este marca în cadrul căreia SMYK oferă îmbrăcămintea, încălțămintea și accesoriile sale unice pentru copii, create de echipa sa de designeri in-house. „Smiki” este marca proprie SMYK pentru jucării și accesorii pentru copii. Mărcile proprii SMYK sunt completate de branduri terțe, recunoscute internaţional, cum ar fi Lego, Hasbro și Mattel.

Mai multe detalii despre SMYK All for Kids găsiți pe paginile de Facebook: https://www.facebook.com/smykro, Instagram: https://www.instagram.com/smykro/?hl=ro sau pe www.smyk.ro.