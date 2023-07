Șoferii vor plăti din buzunar diferența dintre zgârcenia firmei de asigurare și lăcomia service-ului

Se redefinește noțiunea de vehicul

Noua legislație europeană stabilește că vehicul este orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, cu o viteză constructivă mai mare de 25 km/h. De asemenea, este considerat vehicul orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, cu masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h. Odată cu introducerea acestor mijloace de deplasare în categoria vehiculelor, proprietarii lor sau utilizatorii vor trebui să dețină o poliță RCA, chiar dacă aceste mijloace de transport nu sunt înmatriculate. Principalele vizate sunt trotinetele și bicicletele electrice, care s-au înmulțit foarte mult și nu de puține ori cei care le folosesc produc accidente. Tot în această categorie vor fi incluse, de exemplu, și scuterele, ATV-urile etc. De asemenea, în noile condiții poliția va putea cere celor care le conduc să prezinte polița RCA, iar în cazul în care nu o au, amenda va fi de 1.000 de lei. Noua prevedere va lovi puternic și în afacerile acelor firme care închiriază trotinete și biciclete electrice. Sunt exceptate de la această prevedere vehiculele care participă strict la manifestări sportive, dar și aici organizatorii au unele obligații pentru a se asigura posibilitatea acordării de despăgubiri părților vătămate în cazul unor accidente. De asemenea, vor mai fi scutite de încheierea polițelor RCA vehiculele destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii.

După modelul de control al rovinietei în trafic prin intermediul dispozitivelor electronice de citire a plăcuțelor de înmatriculare, același lucru se va face și în cazul verificării polițelor RCA.

Service-urile, liber la umflat facturi. Victime, șoferii

O altă reglementare importantă pregătită de proiect se referă la service-urile auto care în ultimii ani au fost într-un permanent război cu asigurătorii, cei din urmă acuzând că primesc facturi umflate pentru mașinile reparate în baza polițelor RCA. Există service-uri auto care practică tarife nejustificat de mari, atât pentru reparații (care ajung în multe cazuri și la suma de 1.000 de lei pe ora de manoperă), cât și pentru mașinile închiriate pe perioada reparației (rent a car), solicitările de despăgubiri, în acest caz, depășind uneori și 100.000 de euro, iar toate aceste costuri mult umflate se regăsesc ulterior în prețurile RCA, potrivit Asociației de cooperare antifraudă în asigurări (ACADA). „Toate aceste abuzuri și fraude măresc semnificativ costurile cu daunele, conducând astfel la creșterea primelor de asigurare, în final, cel care are cel mai mult de suferit fiind consumatorul/asiguratul onest, care este obligat să plătească o primă de asigurare mai mare pentru compensarea pierderilor”, se arată într-un comunicat ACADA din luna martie a acestui an.

„Noile reglementări vin cu o uniformizare a modului de evaluare și calcul al despăgubirilor pentru avarierea vehiculelor sau a altor bunuri”, se precizează în documentul citat. Numai că această uniformizare va funcționa doar în favoarea asigurătorilor și va lovi în șoferi. Articolul 22, alineatul 10, nou introdus de proiect, prevede: „Pentru prejudicii produse ca urmare a avarierii unui bun, despăgubirile nu pot depăși valoarea de piață a bunului avariat la data producerii accidentului”. Această valoare de piață va fi stabilită de constatatorii de daună autorizați. Mai departe, articolul 22, alineatul 11, tot nou introdus la modificarea Legii 132/2017, stabilește: „Despăgubirile aferente avarierii bunurilor, atât pentru cauza de daună parțială, cât și pentru cazurile de daună totală, se stabilesc de către asigurător pe baza costurilor de piață ale subansamblelor, pieselor, materialelor și manoperei necesare aducerii bunului avariat la starea anterioară producerii accidentului”. La prima vedere acest articol ar părea că este în folosul păgubiților, dar lucrurile se vor întâmpla în realitate exact pe dos. Pentru că asigurătorii nu sunt obligați să aibă o rețea de service-uri partenere care să ofere reparații la aceste tarife, ceva asemănător legislației din Polonia, unde asigurătorii au propriile service-uri, despăgubirea justă va fi doar una teoretică. Când persoana prejudiciată va ajunge în service, va constata că ora de manoperă stabilită de asigurător va fi mai mică decât cea stabilită de service, iar piesele și subansamblele de schimb vor avea un adaos comercial mult mai mare, peste valoarea de piață decisă de asigurător în cadrul despăgubirii oferite. Șoferii vătămați vor fi practic obligați să achite din buzunarul propriu diferența dintre despăgubirea oferită de asigurător și prețul stabilit de service. În cazul în care nu sunt de acord cu acest lucru, vor putea înainta o sesizare la ASF, iar dacă nici răspunsul „specialiștilor” de aici nu-i mulțumește, pot merge în instanță și aici, Dumnezeu cu mila. Pot aștepta ani pentru finalizarea procesului, la rapiditatea cu care acestea sunt soluționate de justiția românească.

Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul

De exemplu, în cazul unui autoturism avariat la care costul reparației este estimat de service la un preț total de 10.000 de euro, echivalent în lei, dar mașina are un preț de piață evaluat la numai 7.000 de euro, echivalent în lei, cel păgubit va primi suma din urmă. El va putea să-și caute un service care să se încadreze cu reparațiile în acești bani sau să accepte dauna totală pentru autoturism (situație în care acesta nu mai poate fi reparat) și va rămâne cu banii, dar fără mașină. Odată stabilită valoarea despăgubirii, asigurătorul nu mai are nicio treabă, totul devenind o chestiune între partea vătămată și service. Cum proiectul propus acum nu pomenește nimic despre plafonarea adaosurilor comerciale practicate de service-uri, acestea vor avea mână liberă în continuare să umfle facturile. Singura modificare este că aceste facturi umflate nu vor mai fi decontate de companiile de asigurări, ci direct de șoferul a cărui mașină a fost avariată și vrea să și-o repare pe polița RCA a șoferului vinovat. Mulți șoferi se vor trezi că nu vor avea banii necesari cu care să cotizeze în plus, pe lângă despăgubirea oferită de asigurător pentru repararea mașinii. În acest fel, în loc să se pună stavilă facturilor foarte mari emise din service-uri, s-a preferat să se protejeze companiile de asigurări și să transforme șoferii în vacă de muls a service-urilor auto. Singura atingere adusă intereselor financiare ale patronilor de service-uri este introducerea în proiect a prevederii că tariful zilnic al mașinii puse la dispoziția șoferului al cărui autovehicul avariat este în service este limitat la tariful de rent a car. Trebuie spus însă că această măsură vine să protejeze financiar companiile de asigurări, neavând nicio legătură cu șoferii ale căror mașini au fost avariate.

Înțelegerile amiabile vor bloca activitatea poliției

O schimbare majoră se prevede și în ceea ce privește înțelegerile amiabile. Ele au fost introduse în urmă cu câțiva ani pentru a mai degreva poliția de cozile imense care se formau la birourile sale de constatări, iar pe de altă parte, în cazul accidentelor ușoare, prin înțelegere amiabilă șoferul vinovat evita sancționarea, amenda și punctele pierdute. Pe viitor, aceste înțelegeri amiabile semnate între cele două părți implicate în accident vor trebui transmise la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), iar acesta le va transmite către secțiile de poliție pentru accidente ușoare. În acest fel ne vom întoarce la situația de acum câțiva ani. Odată ajunsă la poliție înțelegerea amiabilă, polițiștii îi vor sancționa pe cei care și-au asumat producerea accidentului. Pe de altă parte, secțiile de poliție pentru accidente ușoare vor fi din nou îngropate în vrafuri nesfârșite de înțelegeri amiabile și blocate în emiterea de amenzi pentru sancționarea șoferilor.

Se introduce franșiza în asigurare

După modelul de la CASCO, și în cazul polițelor RCA se va introduce franșiza. Ea va fi o sumă fixă care va putea fi stabilită prin contractul RCA și pe care asiguratul o va achita asigurătorului în cazul producerii evenimentului asigurat. Franșiza se va plăti asigurătorului numai după ce despăgubirea a fost plătită de acesta. În acest fel, șoferii vor avea acces la o poliță RCA mai ieftină și, în același timp, vor fi responsabilizați să conducă preventiv.

Despăgubirile în cazul accidentelor cu vătămări și victime

O altă schimbare inclusă în noul proiect este și cea referitoare la problema despăgubirilor în cazul accidentelor cu răniți și victime. În prezent, pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubiri se stabilește la un nivel de 1.220.000 de euro, echivalentul în lei la cursul de schimb al pieței valutare. Potrivit noului proiect, valoarea despăgubirii este fixată la suma de 6.434.740 de lei, nivelul despăgubirii urmând să fie indexat periodic. La fel în cazul vătămărilor corporale și al deceselor, unde acum valoarea despăgubirilor poate ajunge la 6.070.000 de euro, dar în noul proiect se stabilește valoarea la 31.926.210 lei.

Plafonul despăgubirilor de daune morale, limitat

Proiectul de lege vine și cu limitarea despăgubirilor acordate ca daune morale rudelor persoanei decedate ca urmare a unui accident acoperit de un contract RCA pentru ca în situația accidentelor cu victime multiple, acoperirea unor astfel de prejudicii să poată fi acordată în mod rezonabil tuturor urmașilor. Plafonarea va fi făcută la echivalentul a 200 de salarii minime brute pe economiei (acesta este de 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023). Actuala Lege RCA nu prevede plafonarea despăgubirilor în aceste cazuri, ele fiind stabilite de companiile de asigurări, iar în cazul în care cei care trebuie să le primească sunt nemulțumiți, se pot adresa instanței pentru stabilirea lor.

Apar polițele cu valabilitate foarte scurtă

Spre deosebire de prevederile actuale ale legislației, care stabilesc că polița RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună în funcție de opțiunea asiguratului, proiectul noii Legi RCA stipulează doar că polițele se pot încheia pentru maximum un an. Prin această prevedere, ASF dorește flexibilizarea perioadei pentru care se poate încheia polița, lăsând la latitudinea asigurătorului și a asiguratului perioada de valabilitate. Având în vedere ce se întâmplă în alte țări, am putea avea polițe cu valabilitate foarte mică, de câteva ore (modelul englezesc), de o zi sau de câteva zile.

Când se va putea suspenda polița RCA

Noul proiect vine și cu o serie de scutiri pentru deținerea unei polițe RCA, spre deosebire de actuala legislație. Astfel, pentru a ușura efortul financiar al proprietarilor și utilizatorilor de vehicule, se propune ca pentru o anumită perioadă să se permită suspendarea asigurării RCA, în măsura în care sunt îndeplinite mai multe condiții, printre care și suspendarea înmatriculării autovehiculului.