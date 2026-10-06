Sorin Grindeanu: Noua nominalizare de premier continuă să sfideze matematica parlamentară

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că noua nominalizare de premier a președintelui Nicușor Dan ‘continuă să sfideze matematica parlamentară’ și anunță că social-democrații vor avea marți o ședință a Biroului Permanent Național în care vor analiza această propunere.

‘Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După patru premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere’, a scris Sorin Grindeanu, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul 2027.

‘Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică. Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit. Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate. Îmi doresc să punem punct României interimatelor’, a punctat Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seara pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.