Sorin Grindeanu: Nu vor creşte taxele anul viitor. Trebuie să redăm speranţa investitorilor că România este o ţară sigură, în care merită să-ţi pui banii

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că anul viitor nu vor creşte taxele, el precizând că trebuie redată speranţa investitorilor că România este o ţară sigură unde merită să îţi pui banii.

Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că în 2027 nu vor creşte taxele şi că acest lucru va duce la relansarea economică.

”Eu cred că trebuie să redăm speranţa investitorilor în România şi speranţa că România este o ţară sigură, unde merită să investeşti, în care merită să-ţi pui banii şi până la urmă să faci profit, că despre asta este vorba. Şi aici vorbesc în mod special de un pact, dacă pot să-l numesc aşa, cu mediul de afaceri, că nu vor mai creşte taxele anul viitor”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Totodată, Grindeanu s-a referit şi la indexarea pensiilor, însă nu a oferit o dată certă privind majorarea acestor venituri şi nici procentul cu care pensiile vor creşte.

”Să facem indexarea pensiilor conform legii, pentru că asta nu e de negociat şi nu avem ce să negociem”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă va fi o indexare cu şapte la sută, liderul PSD a răspuns: ”Să vedem când va fi bugetul şi vor veni datele macro. Trebuie să facem indexarea pensiilor în România. Eu cred că trebuie să vorbim şi despre reducerea taxării pe muncă. Avem una dintre cele mai mari cote de taxare pe muncă în România. Şi, evident, ceva ce noi am propus, şi când ne aflam la guvernare, eliminarea CASS-urilor pentru mame, pentru categoriile vulnerabile, veterani, invalizii de război, lucruri pe care le-a făcut guvernul Bolojan”.