Guvernul socialist al Spaniei pregăteşte înăsprirea reglementărilor pentru centrele de date, într-o perioadă de expansiune rapidă a infrastructurii destinate inteligenţei artificiale. Noile reguli, care ar putea fi aprobate înaintea alegerilor din 29 noiembrie, provoacă îngrijorare în rândul investitorilor, inclusiv Amazon, Microsoft şi QTS, companie susţinută de Blackstone, relatează CNBC.
Executivul condus de Pedro Sánchez ar putea adopta decretul chiar săptămâna viitoare, fără a avea nevoie de aprobarea Parlamentului. Măsura ar putea afecta investiţii de miliarde de euro într-una dintre regiunile europene cu cea mai rapidă dezvoltare a infrastructurii digitale.
Proiectul a fost prezentat iniţial în august, pe fondul preocupărilor privind consumul de energie şi preţurile electricităţii. După opoziţia puternică a industriei, guvernul a publicat o versiune revizuită la 26 octombrie, care menţine însă cerinţe stricte privind utilizarea energiei regenerabile.
Conform propunerii, centrele mari de date ar trebui să îşi asigure 80% din consumul de electricitate din surse regenerabile, cu o corespondenţă între producţie şi consum verificată oră de oră. Proiectele care nu respectă condiţiile ar putea pierde accesul la reţeaua electrică.
Reglementările s-ar aplica inclusiv proiectelor aflate deja în dezvoltare sau în aşteptarea conectării la reţea, cu o perioadă de tranziţie de cinci ani. Agenţia S& P a avertizat că aceste cerinţe ar putea constitui obstacole insurmontabile şi ar putea echivala, în practică, cu un moratoriu asupra dezvoltării sectorului.
Dezvoltarea accelerată a centrelor de date a devenit un subiect politic important şi în alte ţări. În Statele Unite, sondajele realizate la ieşirea de la urne în timpul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului au arătat că această problemă a influenţat semnificativ deciziile a peste jumătate dintre alegători.
În Spania, dezbaterea se concentrează asupra consumului de apă şi electricitate, într-un moment în care reţeaua energetică trebuie extinsă pentru a face faţă cererii. Potrivit companiei de consultanţă CBRE, dezvoltatorii au anunţat proiecte cu o capacitate totală de 10,5 gigawaţi în Spania şi Portugalia, dar numai aproximativ 4,5 gigawaţi sunt consideraţi realizabili în condiţiile actualelor constrângeri de infrastructură şi autorizare.
Regiunea Aragón, din nord-estul Spaniei, se află în centrul disputei. Administrată de Partidul Popular, de centru-dreapta, aceasta a devenit unul dintre cele mai dinamice centre europene de infrastructură digitală, datorită terenurilor disponibile, accesului la energie regenerabilă şi procedurilor accelerate de autorizare.
Preşedintele regional Jorge Azcón doreşte să transforme Aragón în „Virginia Europei”, după modelul statului american care concentrează cea mai mare densitate de centre de date din lume. Regiunea ar urma să atragă investiţii de peste 60 de miliarde de euro în centre de date şi infrastructură digitală în următorul deceniu.
Expansiunea sectorului provoacă însă îngrijorări în rândul locuitorilor, în special din cauza zgomotului, consumului de apă şi presiunii asupra reţelei electrice. Pilar Alegría, lidera socialiştilor din Aragón, a avertizat asupra necesităţii protejării resurselor naturale, inclusiv a râului Ebro, într-o regiune vulnerabilă la secetă.
De cealaltă parte, liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a susţinut că reglementările excesive ar putea compromite avantajul competitiv al regiunii. Formaţiunea sa a anunţat că ar abroga decretul dacă ar ajunge la guvernare.
Ministrul regional al Economiei, Eva Valle, a cerut, de asemenea, retragerea proiectului, susţinând că acesta introduce condiţii dăunătoare industriei şi reflectă o agendă politică a guvernului central.
Amazon Web Services şi Microsoft au transmis că îşi menţin planurile de investiţii în Aragón, dar au solicitat autorităţilor spaniole stabilitate legislativă şi reguli previzibile pe termen lung.
În schimb, Google ar fi suspendat un proiect de centru de date în valoare de mai multe miliarde de euro, în aşteptarea clarificării cadrului de reglementare, potrivit publicaţiei spaniole El Mundo, care citează surse anonime. Compania nu a răspuns imediat solicitării CNBC de a comenta informaţia.
Asociaţia industriei centrelor de date SpainDC avertizează că decretul ar introduce cel mai restrictiv cadru de reglementare din Uniunea Europeană şi ar putea pune în pericol între 80% şi 90% dintre investiţiile planificate de companiile membre.
Preşedintele asociaţiei, Emilio Díaz, a declarat că industria este pregătită să utilizeze toate mijloacele instituţionale, administrative şi juridice disponibile pentru a contesta măsurile propuse.