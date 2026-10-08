Statele membre IEA vor accelera scoaterea a aproximativ 100 de milioane de barili din rezervele strategice

Statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) și-au exprimat sprijinul pentru eliberarea pe piață a aproximativ 100 de milioane de barili din rezervele de petrol, care au fost promise în martie, urmând să fie prioritizată scoaterea de motorină din rezerve, a anunțat miercuri IEA într-un comunicat, transmite Reuters.

Săptămâna viitoare va avea loc reuniunea Consiliului de guvernare al Agenției Internaționale pentru Energie pentru a revizui situația de pe piața combustibililor, se arată în comunicat.

Statele membre IEA încă dețin echivalentul a aproximativ 1,1 miliarde de barili în rezerve, inclusiv peste 200 milioane de barili de motorină, a indicat organizația.

Creșterea bruscă a prețurilor la motorină a transformat acest combustibil, esențial pentru transportul rutier de mărfuri, agricultură și industrie, într-o problemă politică și economică la nivel mondial. Războaiele din Iran și Ucraina au limitat exporturile și au afectat rafinăriile, contribuind astfel la majorarea prețurilor.

Statele din grupul G7 au convenit săptămâna trecută să pună pe piață 100 de milioane de barili de țiței și motorină din rezervele strategice, după ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat unele țări europene că, în cazul în care nu vor elibera cantități mai mari de motorină, SUA vor interzice exporturile acestui combustibil.

Grupul G7 include SUA, Marea Britanie, Japonia și Canada, alături de Franța, Germania și Italia.

Potrivit Reuters, deocamdată nu este clar dacă acordul G7 presupune eliberarea cotei rămase dintr-un volum total de 400 de milioane de barili, a cărui eliberare fusese coordonată de IEA și asumată de statele membre în luna martie, sau dacă implică suplimentarea acestor cantități.

Decizia luată în martie, determinată de conflictul din Iran, a reprezentat cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice din istorie.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizația a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.