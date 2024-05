SUA: Indicele Nasdaq a depăşit, pentru prima dată, pragul de 17.000 de puncte

Indicele Nasdaq al Bursei de la New York a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul de 17.000 de puncte, după ce acţiunile Nvidia au atins un nivel record, investitorii aşteptând publicarea datelor privind inflaţia în Statele Unite, pe fondul aşteptărilor privind reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed), transmite Reuters.

Creşterea titlurilor Nvidia a dus la avansul acţiunilor producătorilor de cipuri, indicele Philadelphia Semiconductor înregistrând marţi o expansiune de 1,7%.

„Există o acceptare de către analişti şi investitori că este puţin probabil ca Fed să reducă dobânzile 2024. Ne aşteptăm ca viitoarele date economice să confirme această opinie, a apreciat Peter Andersen, de la Andersen Capital Management.

La ora 11:29 AM, indicele the Dow Jones Industrial Average înregistra un declin de 0,33%, ajungând la 38.939,22 puncte, indicele Standard and Poor’s 500 a urcat cu 0,07%, la 5.308,64 puncte, în timp ce indicele Nasdaq Composite a crescut cu 87,15 puncte, sau 0,52%, la 17.008,27 puncte.

Acţiunile Apple au urcat cu aproape 0,9% după informaţiile privind majorarea vânzările de iPhone-uri în China, titlurile United States Cellular înregistrau un avans de 3% după ce T-Mobile a anunţat că va achiziţiona de la operatorul regional aproape toate activităţile wireless.