SUA: Inflația a crescut mai mult decât se estima în octombrie

Indicele prețurilor de consum în SUA a crescut mai mult decât se estima în octombrie, consolidând așteptările piețelor financiare privind majorarea dobânzii de către Rezerva Federală a SUA (Fed), luna viitoare, transmite Reuters.

Departamentul Comerțului a informat marți că indicele prețurilor de consum a înregistrat un avans de 0,4% în octombrie, după un avans de 0,6% în septembrie, în timp ce analiștii se așteptau la 0,3%.

Inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 0,3% în octombrie, după un avans similar luna precedentă, în timp ce analiștii se așteptau la 0,2%.

Departamentul Comerțului nu a publicat cifra privind inflația anuală deoarece în urma paraliziei bugetare din SUA de anul trecut nu s-au colectat datele privind prețurile de consum în octombrie 2025, făcând imposibilă orice comparație. Prețurile de consum în Statele Unite au înregistrat un avans anual de 3,7% în septembrie, mult peste ținta Fed, de 2%.

În alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, democrații au obținut majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, unul din motivele eșecului republicanilor fiind și inflația ridicată.

Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menținut dobânda de referință în intervalul 3,75% – 4% iar piețele se așteaptă ca Fed să majoreze luna viitoare dobânda de referință cu 25 puncte de bază.