Oficialii Rezervei Federale a SUA (Fed) consideră că vor fi necesare noi majorări ale dobânzilor pentru combaterea inflaţiei, dar au decis în octombrie să menţină politica monetară neschimbată, pentru a obţine informaţii suplimentare despre evoluţia economiei. Potrivit minutei şedinţei publicate miercuri, dezvoltarea accelerată a inteligenţei artificiale reprezintă o sursă importantă de riscuri inflaţioniste şi financiare, relatează CNBC.

Documentul arată că aproape toţi participanţii la reuniune au considerat că, în condiţiile perspectivelor actuale privind inflaţia şi piaţa muncii, noi majorări ale dobânzii de referinţă vor fi probabil necesare pentru readucerea inflaţiei la obiectivul de 2%.

Oficialii au apreciat că presiunile inflaţioniste sunt răspândite în întreaga economie. Unii membri au susţinut o majorare de 0,25 puncte procentuale chiar la reuniunea din octombrie, iar câţiva au menţionat posibilitatea unei creşteri mai ample la următoarea şedinţă, programată în decembrie.

Comitetul Federal pentru Piaţa Deschisă (FOMC) a decis, cu zece voturi pentru şi două împotrivă, să menţină dobânda de referinţă în intervalul 3,75%-4%. Guvernatoarea Lisa Cook şi preşedinta Fed Cleveland, Beth Hammack, au votat pentru o majorare de 0,25 puncte procentuale.

Membrii care au susţinut menţinerea dobânzii au argumentat că informaţiile economice suplimentare vor permite o evaluare mai precisă a măsurilor necesare pentru reducerea inflaţiei.

Un subiect central al discuţiilor l-a reprezentat impactul inteligenţei artificiale asupra economiei. Oficialii Fed au avertizat că investiţiile masive în această tehnologie ar putea alimenta inflaţia, în timp ce structurile complexe de finanţare utilizate de companiile din sector ar putea amplifica instabilitatea financiară.

Experţii Fed au atras atenţia că angajamentele de leasing neînregistrate direct în bilanţ şi mecanismele de finanţare circulară dintre companiile de inteligenţă artificială ar putea accentua pierderile dacă randamentele investiţiilor nu se ridică la nivelul aşteptărilor.

”Majoritatea participanţilor au observat că îndatorarea asociată inteligenţei artificiale a crescut rapid şi că o mare parte a acestei creşteri s-a produs prin structuri de finanţare complexe şi opace”, se arată în minuta şedinţei.

Unii oficiali au avertizat şi asupra concentrării expunerilor financiare legate de inteligenţa artificială într-un număr redus de companii, ceea ce ar putea amplifica riscurile pentru sistemul financiar.

În pofida acestor preocupări, reprezentanţii Fed estimează că inflaţia va scădea semnificativ începând din 2027, pe măsură ce efectele şocurilor economice actuale se vor diminua.

Datele publicate după reuniunea din octombrie au indicat însă persistenţa presiunilor asupra preţurilor. Indicele preţurilor de consum a crescut în octombrie cu 0,4%, iar inflaţia de bază, care exclude alimentele şi energia, a avansat cu 0,3%. Ambele valori au depăşit estimările analiştilor cu 0,1 puncte procentuale.

Biroul american de Statistică a Muncii nu a publicat ratele anuale ale inflaţiei, din cauza problemelor de colectare a datelor provocate de blocajul guvernamental din octombrie 2025. Economiştii au apreciat însă că cifrele lunare sunt compatibile cu o inflaţie anuală de peste 3%.

Deşi majoritatea oficialilor Fed care au făcut declaraţii publice au pledat pentru o abordare prudentă, guvernatorul Christopher Waller a afirmat miercuri că banca centrală ar putea fi nevoită să surprindă pieţele printr-o majorare de 0,50 puncte procentuale în decembrie.

Waller este singurul oficial care a susţinut public o asemenea măsură. Preşedintele Fed St. Louis, Alberto Musalem, a estimat însă că dobânzile ar putea creşte cumulat cu până la un punct procentual până în primăvara anului 2027.

Preşedintele Fed Chicago, Austan Goolsbee, a avertizat, la rândul său, că banca centrală riscă să îşi piardă credibilitatea dacă nu acţionează împotriva inflaţiei persistente.

Principala preocupare a oficialilor este că scumpirile provocate de războiul din Iran şi de taxele vamale introduse de administraţia Donald Trump, considerate iniţial şocuri temporare, ar putea deveni persistente şi s-ar putea transmite în întreaga economie.

Potrivit instrumentului FedWatch al CME Group, pieţele anticipează o majorare de 0,25 puncte procentuale la reuniunea Fed din 8-9 decembrie, cu o probabilitate redusă pentru o creştere de 0,50 puncte procentuale. Investitorii iau în calcul şi posibilitatea altor două majorări ale dobânzilor în 2027.