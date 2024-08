Team First Software: De la e-Factura la digitalizarea tuturor proceselor unei firme este doar un pas

Team First Software, una dintre cele mai dinamice companii românești de software în soluții de tip ERP, vine în sprijinul antreprenorilor în lupta cu birocrația, mai exact transmiterea facturilor prin sistemul național RO e-Factura, cu un soft performant care simplifică procedurile fiscale și integrează într-o singură platformă toate procesele unei companii.

Faptul că e-Factura a devenit obligatorie pentru firmele din România nu mai este o noutate pentru antreprenori. Din 2022, mediul de afaceri din România se află în mijlocul unei transformări semnificative odată cu implementarea sistemului electronic de facturare. Această schimbare legislativă impune ca toate firmele să transmită şi să primească facturi în format electronic prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV) de la ANAF, începând cu data de 1 iulie 2024.

Dar, ca orice lucru nou, implementarea e-Factura a atras după sine provocări care trebuie depășite cât mai rapid de către contribuabili pentru a se conforma noilor cerințe și pentru a nu primi amenzi.

”În această perioadă de transformare accelerată a raportărilor fiscale în format digital, antreprenorii caută soluţii eficiente pentru a se conforma lesgislației. Astfel, pe fondul dificultăților întâmpinate cu implementarea e-Factura, multe firme au accelerat procesul de digitalizare, solicitând softuri de facturare care transmit în mod automat facturile în SPV. În sprijinul lor, echipa Team First Software a dezvoltat soluția integrată TeamApps ERP, care permite trimiterea facturilor către sistemul RO e-Factura în formatul standardizat solicitat de ANAF, în conformitate cu cerințele legislative. Dar, vorbim despre un instrument digital integrator al datelor și informațiilor conținute cu sistemul ERP al companiei, care contribuie nu doar la digitalizarea facturilor, ci și la simplificarea operațiunilor la nivel intern și obținerea unei viziuni de ansamblu despre situația financiară a firmei.” a declarat Nicu Sorodoc, CEO Team First Software

Pentru a se adapta rapid la schimbare, pentru a reduce nivelul de stres provocat de e-Factura și pentru a evita sancțiunile, cele mai multe firme din România vor alege cel mai probabil un soft care transmite automat, din câteva click-uri, facturile în SPV.

Soluția integrată dezvoltată de Team First Software – TeamApps – este actualizată permanent cu noutățile aduse de sistemul RO e-Factura, astfel încât să se poată trimite facturile în formatul solicitat de administrația fiscală. În plus, fiind integrată cu sistemul ERP al firmei, oferă o experiență multi-level, fiind adaptată și personalizată nevoilor companiei. TeamApps este un foarte bun instrument de lucru, datorită automatizării întregului flux de lucru al unei companii.

”Un antreprenor poate lua decizii de business informate și strategice, atunci când se bazează pe date precise și relevante, care îmbunătățesc eficiența operațională și optimizarea costurilor. În acest context, viziunea de ansamblu a fluxului de operațiuni dintr-o firmă este importantă nu doar pentru digitalizarea sistemului fiscal, ci și pentru a avea o afacere conectată la viteza industriei din care face parte. TeamApps este o soluție inovatoare, care ajută antreprenorii să monitorizeze profitabilitatea afacerii, cu scopul de a obține o viziune clară și o perspectivă completă asupra costurilor și veniturilor din cadrul companiilor, clienții beneficiind astfel de automatizarea proceselor de la A la Z.” a completat Nicu Sorodoc, CEO Team First Software

Începând cu 1 iulie 2024 se vor înregistra în contabilitate doar facturile de la furnizori primite prin SPV. Nu se vor mai înregistra facturile primite fizic, pe e-mail sau poștă.

e-Factura a fost introdusă în 2022 pentru tranzacțiile business to government (B2G), adică pentru contractele dintre firme și statul român. Facturarea electronică a devenit obligatorie în relațiile comerciale dintre firme (B2B) la 1 ianuarie 2024, și de la 1 iulie devine singura formă de facturare legală din România, cu excepția tranzacțiilor externe, inclusiv cu UE.

Astfel, toate facturile unei firme vor trimite şi primi exclusiv prin intermediul serverului ANAF. Firmele care continuă să primească facturi pe hârtie după această dată trebuie să verifice dacă acestea au fost încărcate şi în SPV. Doar facturile validate de ANAF, conţinând sigiliul Ministerului Finanţelor, sunt considerate legale și vor fi înregistrate în contabilitate.

Datorită performanței soluțiilor oferite în susținerea digitalizării în companii și automatizarea proceselor repetitive de business, Team First Software se mândrește cu un portofoliu divers de clienţi din diferite domenii precum retail, sănătate, tutun, producători de mobilă, agricultură, industria alimentară și construcții, ceea ce conduce la creșterea business-ului de la an la an.

Despre Team First Software

Team First Software este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și integratori de soluții software pentru business din România. Compania cu o experiență de peste 19 ani dezvoltă și furnizează soluțiile software, TeamApps, TeamPOS, TeamSFA, TeamSAL, pentru departamentele financiar, contabilitate, producție, retail, distribuție și logistică, salarizare și transport.