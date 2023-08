Tiberiu Dobre, Samsung: Telefoanele premium au ajuns să reprezinte 61% din valoarea pieței locale

Producătorul coreean Samsung a lansat, săptămâna trecută, a cincea generație de telefoane inteligente pliabile, Galaxy Z Flip 5 și Galaxy Z Fold 5. Telefoanele pliabile, apărute pe piață în urmă cu aproximativ patru ani, sunt considerate a fi viitorul smartphone-urilor, au ajuns deja în mâinile a zeci de milioane de utilizatori, dar sunt încă departe de a intra în zona mainstream. Mai mulți producători au lansat telefoane pliabile, precum Motorola, Huawei, Google, Microsoft, Oppo, dar Samsung sunt, deocamdată, cei care promovează în mod serios telefoanele pliabile.

Telefoanele inteligente nu și-au schimbat în mod semnificativ forma de la lansarea de acum 15 ani. Forma dreptunghiulară de tip „tabletă de ciocolată” a rămas în mare aceeași, fiind modificată doar mărimea. În prezent, cele mai utilizate ecrane au dimensiunea de 6,5 – 6,7 inci, adică 15 – 17 cm, și au devenit destul de dificil de ținut în buzunar. Apariția modelelor de tip Z Flip, care copiază telefoanele de acum douăzeci și ceva de anii Motorola Razr (model relansat ca smartphone de Motorola în prezent), rezolvă problema dimensiunii telefonului. Pliat de la jumătate, acesta este mult mai ușor de ținut în buzunar, iar deschis poate fi utilizat ca un smartphone normal.

Modelul de tip Z Fold are, pliat, o dimensiune ceva mai mică decât a unui smartphone normal, iar deschis se transformă într-o tabletă de 7-8 inci, care poate fi folosită pentru aplicații care necesită un ecran mai mare, iar capacitatea de calcul este apropiată de cea a unui computer normal. De altfel, Samsung îl și marketează drept „un computer în buzunarul tău” și nu este departe de adevăr. Ambele modele au însă și prețuri pe măsură: Z Flip 5 are un preț recomandat de la 5.999 lei, iar Z Fold 5 de la 9.399 lei.

Income Magazine a stat de vorbă cu Tiberiu Dobre, Head of MX Division la Samsung Electronics România, pentru a afla mai multe despre ultima generație de telefoane pliabile, dar și despre piața de smartphone din România și viitorul acesteia.

Income: Samsung a lansat ultimele modele flaghip Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5. Ce noutăți aduc ultimele modele și ce așteptări aveți referitoare la vânzări?

Tiberiu Dobre: Generația a cincea de dispozitive Galaxy pliabile Z Flip5 și Z Fold5 vine să redefinească experiența utilizatorului de smartphone. De la designul îmbunătățit, la multitasking pe ecran mare, până la răspunsuri rapide pe ecranul frontal Flex, fotografii și video hands-free, utilizatorii seriei Galaxy Z vor descoperi funcții și inovații care se potrivesc stilului lor de viață. Pe Galaxy Z Flip5, de exemplu, poți accesa până la 13 Widget-uri direct pe ecranul frontal Flex pentru a-ți ușura viața, fără să fie nevoie să deschizi telefonul. Galaxy Z Flip5 are un aspect nou și un design optimizat care îl face un dispozitiv cu adevărat portabil și îți oferă noi modalități de a te exprima – totul fără niciun compromis în ceea ce privește funcționalitatea. Pe de altă parte, Galaxy Z Fold5 este un smartphone puternic și versatil, ce oferă cel mai mare ecran de până acum și care deschide noi posibilități și maximizează productivitatea. Funcționalitatea ecranului mare le oferă utilizatorilor posibilitatea de a lucra și a se distra în propriul lor stil și de a se concentra asupra a ceea ce contează cel mai mult pentru ei. În plus, noul S Pen Fold Edition este mai subțire și mai compact, ușurează adnotarea în timp real. Mai mult decât atât, pentru a oferi utilizatorilor o experiență captivantă de gaming pe cel mai mare ecran al unui smartphone Galaxy, procesorul Snapdragon®8 Gen 2 pentru Galaxy îmbunătățește grafica și utilizează inteligența artificială pentru a permite o experiență de gaming dinamică.

Income: În urmă cu peste zece ani, timpul dintre lansarea unei noi generații de smartphone era de doi ani, acum s-a ajuns la un an. Este aceasta o strategie de marketing mai bună, consumatorii sunt dispuși să achiziționeze telefoane noi în fiecare an? În plus, departamentele de cercetare pot ține pasul cu acest ritm?

T.D.:Trecerea la un ciclu anual de lansări a fost impulsionată de mai mulți factori cheie. În primul rând, ritmul accelerat al dezvoltării tehnologiei: acest lucru a însemnat să venim de fiecare dată cu cele mai noi caracteristici și funcționalități. În același timp, strategia de lansare anuală reprezintă o provocare în gestionarea așteptărilor consumatorilor. Cu fiecare nouă lansare, utilizatorii devin mai exigenți în ceea ce privește performanța, designul și funcționalitățile dispozitivelor. Trebuie să găsim echilibrul perfect între inovație și stabilitate, pentru a satisface cerințele consumatorilor.

Mai mult decât atât, departamentele de cercetare sunt nevoite să se adapteze rapid pentru a ține pasul cu cerințele pieței. Iar acest lucru aduce atât provocări, cât și oportunități pentru inovare. Dacă în trecut modificările aduse între generațiile de smartphone-uri erau mai evidente, astăzi, eforturile se concentrează într-o măsură mai mare pe optimizarea performanței și pe îmbunătățiri subtile ale caracteristicilor existente.

Income: În cât timp își schimbă un consumator român telefonul? S-a modificat această perioadă în ultimii ani? Cum este comparativ cu alte piețe din Europa și din lume?

T.D.: Cele mai recente date arată că, în medie, consumatorii își schimbă telefonul după o perioadă de aproape 3 ani, undeva în jur de 2 ani și 10 luni. Sigur că, așa cum spuneam și mai sus, sunt și oameni care își schimbă telefoanele de la an la an pentru că le plac tehnologiile disponibile și pentru că vor să își facă upgrade la cel mai nou model. Sunt însă și oameni care își țin telefoanele chiar și 3-4 ani și își optimizează foarte mult investiția în aceste echipamente. Este un comportament pe care îl întâlnim peste tot, nu doar în România. E firesc să le țină mai mult pentru că dispozitivele funcționează foarte bine chiar și după o perioadă mai lungă iar actualizările sistemului de operare pot fi făcute timp de mai mulți ani.

Income: Care este valoarea medie de achiziție a unui smartphone în România? Cum a evoluat această valoare în ultimii ani?

T.D.:Dacă ne uităm, mai întâi, la cum arată cifrele la nivel global, pot să spun că, anual, în lume se vând peste 1,2 miliarde de smartphone-uri. În Europa – undeva la 180-190 de milioane de unități, iar în România – 3,5 milioane. În acest moment, piața este dominată de telefoanele din gama premium, iar acestea reprezintă prima opțiune a consumatorilor atunci când aleg să investească într-un dispozitiv nou. Valoarea medie a unui telefon din segmentul premium este de peste 600 euro. Este o sumă care a crescut de la an la an, pe măsură ce gusturile și apetitul românilor pentru noile tehnologii a crescut și s-a rafinat.

Income: Ce pondere au telefoanele premium, cele de peste 600 de euro, în total piață? Dar cele „super-premium”, de peste 1.000 de euro sau mai mult?

T.D.: Din punct de vedere valoric, telefoanele premium, care costă peste 600 de euro, au ajuns să reprezinte 61% din valoarea pieței locale, pondere care estimez că se va menține la acest nivel până la finalul acestui an. În cazul celor super-premium, vânzările continuă să crească în volum și cred că trendul se va păstra și în lunile următoare.

Income: Ce cotă de piață are Samsung în piața smartphone? Cum a evoluat în ultimii ani?

T.D.: Continuăm să avem o evoluţie constantă de la an la an în ceea ce privește cota de piaţă totală, dar şi în zona telefoanelor premium. Așa se face că și în 2023 ne păstrăm poziția de lider al pieţei de smartphone-uri în România, vânzările noastre reprezentând mai mult de jumătate din totalul smartphone-urilor vândute în România, iar în segmentul premium am crescut cota de piată cu aproximativ 5 puncte procentuale.

Income: Piața globală este în scădere consistentă anul acesta, dar și în ultimii ani. Cum evoluează piața din România?

T.D.: Cifrele arată că piața telefoanelor mobile și-a continuat trendul de creștere din punct de vedere al valorii, astfel că avem o creștere cu 14% în valoare. Și ne așteptăm la rezultate cât se poate de bune și în continuare, odată cu această nouă lansare. Samsung vine an de an cu produse revoluționare din punct de vedere al designului dar și cu multe tehnologii noi și inovații.

Income: Care este cifra de afaceri a Samsung România? Cum a evoluat în ultimii ani?

T.D.: Cifrele arată că, dintre toate categoriile de produse vândute în România, ponderea cea mai mare în vânzări o are Divizia de Mobile, acolo unde cifra de afaceri a crescut față de primul semestru al anului trecut cu aproximativ 7%.

Income: Care sunt principalele tendințe de pe piața smartphone?

T.D.: De la gestionarea informațiilor personale și profesionale, până la monitorizarea sănătății, dar și diverse activități de divertisment, telefonul inteligent va juca un rol esențial în viața oamenilor în viitor. Deja vorbim despre conectivitate 5G, inteligență artificială, camere foto avansate, ecrane pliabile și flexibile; sunt lucruri care vor continua să domine trendurile viitorului în materie de telefoane mobile.