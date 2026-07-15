Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază

Aproape trei sferturi (74,6%) dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană aveau, anul trecut, cel puțin competențe digitale de bază, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

În rândul statelor membre, Danemarca are cea mai mare pondere a tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază, cu 92,1%, urmată de Cehia cu 91,7% și Malta cu 91,5%.

La polul opus, în doar două state membre, ponderea tinerilor care au cel puțin competențe digitale de bază este mai mică de 60%, respectiv în Bulgaria (52,81%) și România (53,28%).

În 2025, la nivelul UE, ponderea fetelor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază (75,9%) a fost mai mare decât cea a băieților din aceeași grupă de vârstă (73,3%).

Această diferență se înregistrează și în 22 de state membre UE. Cele mai mari diferențe între competențele digitale ale fetelor și cele ale băieților au fost înregistrate în Cipru, cu o diferență de 18,8 puncte procentuale (73,9% vs 55,1%), Slovenia cu 11,6 puncte procentuale (73,5% vs 61,9%) și Austria cu 9,1 puncte procentuale (82,7% vs 73,6%).

În schimb, în celelalte cinci state membre, inclusiv în România, ponderea băieților cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care aveau cel puțin competențe digitale de bază a fost mai mare decât cea a fetelor din aceeași grupă de vârstă. Cele mai mari diferențe între competențele digitale ale băieților și cele ale fetelor au fost raportate în Malta, cu o diferență de 4,6 puncte procentuale (93,6% vs 89,1%) și România, cu 4 puncte procentuale (55,1% vs 51,1%).