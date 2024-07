Titlurile de stat Fidelis și Tezaur alimentează apetitul pentru investiții al românilor și calmează foamea de bani a guvernului

Ministerul de Finanțe continuă seria de emisiuni de titluri de stat destinate populației, pe fondul unei cereri ridicate din partea investitorilor persoane fizice. Lichiditatea mare din piață se vede și în majorarea valorii depozitelor bancare, dar și în tranzacțiile interbancare reduse. Ministerul merge, prin noua emisiune Fidelis, la Bursa de Valori București (BVB), de unde investitorii vor putea cumpăra titluri de stat în perioada 18 iunie – 28 iunie.

Într-un anunț pe Facebook, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a arătat că detaliile emisiunii vor fi asemănătoare cu cele ale emisiunii din aprilie. „În contextul în care am primit foarte multe cereri din partea investitorilor persoane fizice, pe fondul scadenţelor de luna aceasta, am decis să dăm startul unei tranşe noi de Fidelis. Voi comunica ulterior detaliile emisiunii, dar vă asigur că vom menţine structura deja bine cunoscută, inclusiv tranşa specială pentru donatorii de sânge”, a scris într-o postare pe Facebook Marcel Boloș.

Anunțul a fost întărit și de șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu, care a declarat la o conferință din cadrul BVB că dobânzile se mențin stabile și nu se dorește o dinamică a acestora care să nu fie înțeleasă de populație. „Mergem până la 100 de puncte de bază peste dobânzile din piața interbancară la maturități mai mari de un an. La donatorii de sânge punem prima maximă. Cele mai populare titluri sunt cele cu scadența de un an, iar cele în euro sunt populare pentru că varianta de la bănci nu este avantajoasă”, a declarat Ștefan Nanu. Dobânzile de la cea mai recentă emisiune de titluri de stat Tezaur sunt de 6% pe un an și de 6,85% la trei ani.

La ediția din aprilie a titlurilor de stat Fidelis, dobânda pe un an la cele în lei a fost de 6%, iar pentru donatorii de sânge de 7%. Pentru titlurile în lei pe trei ani a fost de 6,85%, iar la euro pe un an de 4% și pe cinci ani de 5% pe an.

Prin intermediul celor 16 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 29,5 miliarde lei (6 miliarde euro), potrivit bvb.ro. Cea mai recentă emisiune – din aprilie 2024 – a atras subscrieri cumulate de aproape 3,2 mld. lei, un nou record. Mai exact, Ministerul de Finanțe a atras 1,27 miliarde lei la titlurile de stat în lei și 383,6 milioane euro prin cele în euro. În total, au fost atrase aproape 3,2 miliarde lei (641 milioane euro), prin a doua oferă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) din acest an, derulată prin BVB. Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital, sunt neimpozabile.

Donatorii de sânge au cumpărat titluri de stat Fidelis în valoare de peste 266 mil. lei, la o dobândă de 7% pe an. Aceștia au avut un premium de 100 de puncte de bază faţă de investitorii „tradiţionali”. „Aici aș puncta că vor fi eligibili cei care au donat de la 1 ianuarie 2024, deci dacă nu aţi reușit încă să o faceţi anul acesta, să aveţi în vedere că donarea se face acum doar pe bază de programare. Dacă tot suntem la capitolul tiluri de stat, vă anunț că avem și o nouă tranșă de Tezaur, unde avem o premieră: am implementat plata cu POS direct la sediile unităţilor de Trezorerie, pentru alimentarea mai facilă a contului de subscriere cu sumele necesare”, a completat Ministrul de Finanțe.

Listarea la bursă

Emisiunea Tezaur la care se face referire include titluri de stat cu maturități de 1 și 3 ani, cu dobânzi anuale de 6% și, respectiv, de 6,85%. Titlurile de stat pot fi cumpărate în perioada 10 iunie – 4 iulie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Între 10 iunie și 5 iulie, titlurile de stat pot fi achiziționate de la sediul unităților Trezoreriei Statului, iar între 10 iunie şi 4 iulie în mediul urban și 10 iunie și 3 iulie 2024 în mediul rural prin subunitățile poștale ale Poștei Română. „Următorul pas este ca anul acesta să dezvoltăm și o aplicație care să permită achiziția online a titlurilor de stat. Sunt pași firești pentru a facilita achiziția acestui instrument de economisire pe care românii îl apreciază. În cele cinci ediții din anul 2024, 140.000 de persoane au investit peste 6,5 miliarde de lei”, a declarat Marcel Boloș, într-un comunicat al ministerului.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. Titlurile Fidelis vor fi listate la BVB ceea ce le face mai ușor tranzacționabile înainte de maturitate. „Cooperarea dintre statul român și piața de capital pentru titlurile de stat Fidelis este în beneficiul tuturor părților implicate: statul obține fonduri pentru susținerea nevoilor financiare, în timp ce investitorii au acces la oportunități de investiții sigure cu sprijinul guvernului român. Bursa și consorțiul de intermediere facilitează aceste tranzactii și stimulează dezvoltarea pieței interne de capital. Programul Fidelis exemplifică rezultatele pozitive care pot fi obținute prin colaborarea dintre statul român și piața de capital. Acesta promovează incluziunea financiară prin familiarizarea românilor cu mecanismele pieței de capital și prin oferirea unei căi sigure pentru gestionarea banilor investiți”, a declarat Adrian Tănase, directorul general al BVB.