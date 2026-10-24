Transgaz și Kawasaki Heavy Industries din Japonia vor colabora în domeniul hidrogenului

Companiile Transgaz și Kawasaki Heavy Industries din Japonia au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru cooperarea în domeniul hidrogenului, care vizează dezvoltarea unui proiect demonstrativ de testare a unei tehnologii de comprimare a hidrogenului, investițiile în echipamente, cercetare și testare fiind estimate la 21 de milioane de euro.

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a declarat cu această ocazie că își dorește ca România să devină poarta de intrare în Uniunea Europeană pentru Kawasaki, inclusiv prin dezvoltarea unor facilități de producție a compresoarelor în țara noastră. Potrivit acestuia, rezultatele colaborării ar putea conduce la construirea unuia dintre cele mai mari centre de cercetare în domeniul hidrogenului din Europa și, posibil, din lume.

Memorandumul a fost semnat la 20 octombrie 2026, la Tokyo, în cadrul celei de-a patra ediții a Forumului pentru Inovare România–Japonia, în prezența unor oficiali guvernamentali din cele două țări.

Documentul a fost semnat de Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz SA, și Motohiko Nishimura, președintele diviziei Energy Solution & Marine Engineering din cadrul Kawasaki Heavy Industries. Acordul stabilește cadrul de cooperare strategică în domeniul hidrogenului, al infrastructurii energetice conexe și al dezvoltării unor proiecte comune româno-japoneze.

Directorul general al Transgaz a subliniat că parteneriatul cu grupul industrial japonez ar putea avea efecte care să depășească domeniul transportului hidrogenului, prin atragerea unor investiții industriale în România.

„Ne dorim să fim poarta de intrare în UE pentru compania Kawasaki și celelalte companii cu care vom intra în colaborare, să vină cu facilități de producție în România. Mă refer strict la Kawasaki acum, partea de compresoare”, a subliniat șeful Transgaz.

Acesta consideră că accesul la tehnologia Kawasaki va contribui la dezvoltarea expertizei Transgaz și la consolidarea rolului companiei în tranziția energetică a României și a regiunii.

Colaborarea dintre cele două companii, susținută de guvernele României și Japoniei, este estimată la 21 de milioane de euro, valoare care include echipamentele, tehnologiile și activitățile de cercetare și testare.

Proiectul va permite testarea tehnologiei de comprimare a hidrogenului dezvoltate de Kawasaki Heavy Industries, utilizând un compresor centrifugal de nouă generație. Testele vor fi efectuate într-un sistem sigur, în buclă închisă, care va permite studierea transportului hidrogenului gazos la scară largă prin conducte terestre.

„Prin semnarea acestui MoU, atât Transgaz, cât și Kawasaki Heavy Industries își propun să materializeze conceptul Transgaz privind transportul de hidrogen gazos la scară largă prin conducte terestre utilizând compresorul centrifugal de hidrogen al KHI, într-un sistem sigur, în buclă închisă”, a explicat Ion Sterian.

În cadrul proiectului va fi instalat și un electrolizor, care va putea fi utilizat inclusiv în proiectul ROHYD al Transgaz, destinat studierii transportului amestecului de gaze naturale și hidrogen. Potrivit lui Sterian, tehnologia care urmează să fie testată reprezintă o premieră mondială și este concepută pentru îmbunătățirea eficienței transportului terestru de hidrogen.

„Rezultatele așteptate în urma perioadei de operare și cercetare vor contribui la fundamentarea standardelor și reglementărilor din domeniu, atât la nivel național, cât și internațional”, a precizat acesta.

Ion Sterian a arătat că Transgaz, în calitate de operator al Sistemului Național de Transport al gazelor naturale și membru al inițiativei European Hydrogen Backbone, urmărește integrarea hidrogenului regenerabil și cu emisii scăzute de carbon în infrastructura națională de transport.

Potrivit acestuia, Planul de dezvoltare a Sistemului Național de Transport pentru următorii zece ani include proiecte în valoare de peste 4,9 miliarde de euro pentru transportul hidrogenului, inclusiv prin reconversia infrastructurii existente de gaze naturale. Proiectele urmăresc adaptarea conductelor pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazele naturale, în conformitate cu prevederile europene.

Directorul general a subliniat că dezvoltarea cercetării privind introducerea hidrogenului în Sistemul Național de Transport, precum și modernizarea infrastructurii pentru utilizarea hidrogenului și a altor gaze verzi, reprezintă obiective prioritare ale strategiei climatice și de decarbonizare a Transgaz.

Proiectul ROHYD, dezvoltat de specialiștii Transgaz

Un rol important în colaborarea cu Kawasaki îl va avea proiectul pilot ROHYD, denumire provenită de la România și Hydrogen.

Potrivit lui Ion Sterian, proiectul este realizat de specialiștii Transgaz, de la etapa de concept până la proiectare și execuție. Obiectivul ROHYD este determinarea implicațiilor pe care transportul amestecului de gaze naturale și hidrogen le poate avea asupra Sistemului Național de Transport. Integrarea electrolizorului din proiectul demonstrativ cu Kawasaki va permite extinderea activităților de cercetare și testare privind utilizarea hidrogenului în infrastructura existentă.

Directorul general al Transgaz consideră că parteneriatul cu Kawasaki ar putea reprezenta punctul de plecare pentru dezvoltarea unui centru de cercetare cu aplicabilitate în mai multe sectoare industriale.

„Rezultatele acestei colaborări vor conduce la construirea unuia dintre cele mai mari centre europene și posibil mondial de cercetare în domeniul hidrogenului”, a declarat Ion Sterian. Potrivit acestuia, centrul ar urma să acopere nu doar transportul și distribuția hidrogenului, ci și aplicații industriale în metalurgia feroasă și neferoasă, petrochimie, industria îngrășămintelor chimice și rafinare.

Proiectele de cercetare și utilizare a hidrogenului în aceste domenii ar putea avea un impact semnificativ asupra reducerii emisiilor de dioxid de carbon.

Ion Sterian a subliniat că parteneriatul cu Kawasaki va contribui și la dezvoltarea cadrului tehnic și legislativ necesar transportului hidrogenului, precum și la consolidarea securității energetice naționale, regionale și europene.

Următorul pas: stabilirea amplasamentului și a calendarului proiectului

După semnarea Memorandumului de Înțelegere, Transgaz și Kawasaki Heavy Industries urmează să încheie un Acord de Proiect. Documentul va stabili amplasamentul viitoarelor facilități demonstrative, responsabilitățile fiecărei companii și calendarul activităților.

„Următorul pas după semnarea acestui memorandum va fi încheierea cu partenerii de la KHI a Acordului de Proiect în care vom stabili amplasamentul, responsabilitățile fiecărei părți și calendarul activităților”, a declarat directorul general al Transgaz.

Colaborarea româno-japoneză urmărește astfel atât testarea unei tehnologii inovatoare pentru transportul hidrogenului, cât și crearea premiselor pentru dezvoltarea unor capacități de cercetare și, eventual, de producție industrială în România.