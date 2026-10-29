Transgaz: Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale este stabil şi pregătit pentru sezonul rece 2026–2027

Transgaz transmite, miercuri seară, că Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale este stabil şi pregătit pentru sezonul rece 2026–2027, iar gradul de umplere a depozitelor este de aproximativ 88% şi cu perspectiva depăşirii unui volum de 2,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale înmagazinate până la sfârşitul lunii octombrie.

„Siguranţa în alimentarea cu gaze naturale, pregătirea infrastructurii pentru sezonul rece şi dezvoltarea capacităţilor de înmagazinare reprezintă priorităţi pentru securitatea energetică a României”, a transmis Transgaz, miercuri seară, într-un comunicat de presă.

Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz SA, a subliniat că Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale se află într-o stare stabilă şi bine echilibrată, după încheierea etapei de mentenanţă şi pregătire pentru sezonul rece.

„Avem un sistem stabil, bine echilibrat, s-a terminat perioada de mentenanţă”, a declarat Ion Sterian, director general Transgaz.

Potrivit companiei, în cadrul activităţilor de pregătire a infrastructurii pentru sezonul rece, aproximativ 1.500-2.000 de angajaţi sunt implicaţi în lucrări, verificări şi măsuri destinate menţinerii siguranţei în exploatare a Sistemului Naţional de Transport.

„România se apropie de finalizarea ciclului de înmagazinare, cu un grad de umplere a depozitelor de aproximativ 88% şi cu perspectiva depăşirii unui volum de 2,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale înmagazinate până la sfârşitul lunii octombrie. În acest context, directorul general al Transgaz a evidenţiat importanţa dezvoltării capacităţilor naţionale de înmagazinare, ca măsură strategică pentru creşterea rezilienţei sistemului energetic şi reducerea vulnerabilităţii la fluctuaţiile pieţei”, se mai arată în comunicatul de presă citat.