Tranziţiile în energie accelerează la nivel global, însă există riscuri care periclitează evoluţia

Schimbările sistemului energetic au atins un moment critic şi vor continua să se accelereze în următorul deceniu, dar mai multe riscuri serioase ar putea bloca progresul, potrivit noului raport EY – „If every energy transition is different, which course will accelerate yours?”, remis joi AGERPRES.

Totodată, raportul EY preconizează că, până în 2050, vor fi necesare investiţii anuale estimate la 4,1 trilioane de dolari în tehnologii de tranziţie cu emisii reduse de carbon şi în infrastructura energetică generatoare de energie – de patru ori mai mult decât nivelurile actuale.

Studiul EY ia în calcul patru pârghii pentru schimbările ce vor urma în energie: progresul tehnologic, aprovizionarea cu materii prime, implicarea consumatorilor şi politica guvernamentală – şi impactul acestora asupra a 52 de tehnologii, evidenţiind complexitatea şi diversitatea schimbărilor care vor urma.

Potrivit autorilor, nu există o singură tranziţie energetică, ci mai multe, care se desfăşoară în ritmuri diferite şi în moduri diferite în întreaga lume. Tranziţia către sursele de energie regenerabilă are loc într-un ritm mult mai rapid decât s-a anticipat.

Raportul EY prevede că, la nivel mondial, energia verde va domina producţia de electricitate, până în 2038 şi va reprezenta 62% din mixul energetic, până în 2050. Cu toate acestea, viteza actuală a schimbării nu este încă suficientă pentru a menţine încălzirea globală la obiectivul de 1,5 grade Celsius şi este necesară o accelerare suplimentară.

Utilizarea combustibililor fosili va atinge un nivel maxim până în 2030. Se estimează că hidrocarburile vor continua să facă parte din mixul energetic pentru o perioadă mai lungă decât se anticipa, în special din cauza a sectoarelor unde utilizarea acestora este greu de eliminat. Prin urmare, sunt necesare politici care să îmbunătăţească atractivitatea pentru investitori a alternativelor cu emisii reduse de dioxid de carbon. Iar dacă petrolul şi gazele naturale vor mai exista pentru mai mult timp, va fi esenţială decarbonarea acestor sectoare.

„Cel mai recent raport EY privind tranziţia energetică evidenţiază trecerea accelerată la nivel global la energia verde, estimând că aceasta va domina producţia de electricitate până în 2038 şi va reprezenta 62% din mixul energetic până în 2050. Deşi remarcă riscurile potenţiale, raportul subliniază nevoia urgentă de investiţii anuale globale de 4,1 trilioane de USD până în 2050 – de patru ori mai mult decât nivelurile actuale. Apelul la acţiune se extinde şi la regiuni precum România, subliniind importanţa depăşirii provocărilor legate de decarbonarea sectorului industrial, pentru o tranziţie de succes şi incluzivă către energia verde”, a afirmat Mihai Drăghici, Partener, Consultanţă, EY România.

Tranziţiile energetice remodelează sistemele din sectorul energiei peste tot în lume, dar cu viteze diferite şi în moduri diferite. Studiul EY prevede că schimbarea se va accelera în următorul deceniu şi mai departe, dar numai dacă organizaţiile vor profita de impulsul de acum.

Companiile din energie şi resurse pot prelua conducerea în progresul transformării prin acţiuni în trei domenii: stimularea trecerii de la activele moştenite la sursele regenerabile; construirea unui lanţ de aprovizionare cu minerale şi metale pentru a ţine pasul cu cererea; şi împuternicirea consumatorilor, să joace un rol mai important în proces.

Organizaţiile care se angajează acum în acţiunile corecte îşi pot accelera evoluţia către un viitor decarbonizat şi pot profita de oportunităţi comerciale semnificative, mai spune studiul.

Instrumentul de modelare a tranziţiei energetice şi a resurselor folosit în acest studiu a fost creat de EY şi foloseşte peste 50.000 de puncte de date pentru a identifica termenele în care activele energetice convenţionale vor fi probabil înlocuite parţial sau total de adoptarea şi integrarea pe scară largă a noilor tehnologii energetice. Studiul evaluează 13 regiuni şi ia în considerare 52 de tehnologii de generare şi utilizare finală, analizând impactul a patru pârghii cheie asupra viitorului mix energetic: progresul tehnologiei, luând în considerare tendinţele actuale şi emergente, viteza de scalare şi impactul asupra costurilor; oferta de mărfuri, luând în considerare cererea prognozată şi posibilele blocaje; implicarea consumatorilor, inclusiv adoptarea de tehnologii precum vehiculele electrice (EV); politica guvernamentală, inclusiv reglementările actuale şi potenţialele modificări.

Analiza aprofundată a modelului este concepută pentru a ajuta organizaţiile să înţeleagă şi să exploreze scenariile probabile de tranziţie energetică. Acesta oferă o platformă pentru discuţii strategice despre diferitele strategii de tranziţie energetică disponibile pentru aceştia şi implicaţiile rezultate, oportunităţile şi acţiunile potrivite pentru organizaţiile lor.

