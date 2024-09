Trapped Escape Room își extinde prezența și consolidează poziția de lider pe piața de escape rooms din București

Trapped Escape Room, unul dintre cei mai cunoscuți furnizori de servicii de tip „escape room” din România, anticipează o creștere semnificativă a cifrei de afaceri în 2024, depășind pragul de 3 milioane de lei. Această estimare vine după ce, la finalul anului 2023, compania a raportat o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei, reflectând succesul unei strategii bine planificate și a expansiunii susținute.

Înființat în 2014, Trapped Escape Room a fost primul furnizor de escape room din București și a jucat un rol esențial în educarea pieței locale cu privire la acest tip de activitate recreativă. „Suntem brandul de escape room cu cea mai lungă experiență și tradiție din București. Deși nu suntem noi cei care au inventat acest concept de divertisment – fiind deja prezent de mulți ani în alte țări- am fost primii care l-au introdus publicului bucureștean ca o activitate nouă de petrecere a timpului liber.”, spune Cătălina Stanciu, Fondator & Managing Partner Trapped Escape Room.

În ultimii ani, compania a depășit numeroase provocări într-un sector emergent și din ce în ce mai competitiv. Într-un domeniu nou și necunoscut, brandul a trebuit să înfrunte lipsa de conștientizare a publicului și scepticismul față de această formă de divertisment, dar și concurența din ofertele tradiționale. De asemenea, pandemia a impus restricții majore, impactând direct veniturile, însă compania a răspuns cu reziliență și a continuat să își urmeze planurile de dezvoltare.

“Creșterea noastră nu a fost una bruscă. De 10 ani activăm în acest domeniu, perioadă în care am trăit momente frumoase alături de comunitate, dar am trecut și prin provocări dificile. Nimic nu se obține fără muncă, dedicare și asumarea unui anumit grad de risc. După ridicarea restricțiilor impuse de pandemie, rezultatele noastre au reflectat direct investita mare și eforturile susținute de a inova și de a ne adapta la nevoile în schimbare ale clienților.”

Debutul aventuros al unei afaceri necunoscute până atunci la noi în țară

„Din momentul în care ne-am hotărât să facem acest pas și am pus în joc toate economiile noastre, am găsit numele brandului și spațiul pentru locație, am muncit zi și noapte până la lansarea primei locatii Trapped, în septembrie 2014”, isi aminteste fondatorul Trapped.

Afacerea a cunoscut o creștere rapidă în primul an de funcționare, cu încasări notabile după primele 6 luni de activitate. La scurt timp după însă, s-a confruntat cu o evoluție exponențială a concurenței, o avalanșă de escape rooms care a pus presiune atât pe activitatea Trapped, cât și pe credibilitatea, în general, a acestui tip de servicii recreaționale.

„Riscul mare era ca publicul să înceapă «cu stângul» într-o locație care nu oferea experiența de escape room la un nivel satisfăcător, și să nu își dorească să repete experiența în altă parte. Până s-a ajuns la o selecție naturală a competiției, atât piața, cât și publicul au avut de suferit. Partea bună este că nu e un domeniu în care să poată activa oricine și, cu timpul, au rămas în piață doar cei care au demonstrat seriozitate si profesionalism” – Cătălina Stanciu.

Extindere și investiții strategice

Succesul Trapped se bazează pe o strategie solidă de expansiune și diversificare a serviciilor. Dacă investiția inițială, de 15.000 de euro, a fost esențială pentru lansarea primelor două camere la nivel de 2014, investițiile în locațiile deschise în ultimii 2 ani se ridică la peste 400.000 euro. Aceste investiții au susținut crearea unor spații de joc originale, moderne, echipate cu tehnologii avansate și scenarii captivante, precum și optimizarea interacțiunii cu clienții prin implementarea unor soluții software dedicate.

„În ultimii 2 ani am trecut de la un model de afacere mică, pornită din pasiune, la unul care îndeplinește toate rigorile unei afaceri moderne și bine structurate. Investițiile în extinderea locațiilor și îmbunătățirea experienței clienților reflectă angajamentul nostru față de domeniul în care ne desfășurăm activitatea și fața de comunitatea noastră. Avem în prezent o echipă permanentă de 20 de angajați și colaboratori care gestionează toate aspectele operaționale, de la dezvoltarea scenariilor la relația cu clienții”, declară Cătălina Stanciu

Noi locații și extinderea portofoliului

În prezent, Trapped operează 2 locații de escape room în centrul capitalei (str. Vasile Lascar nr. 88 si Veranda Mall- marcând astfel o prezență puternică și în centrele comerciale), cu un total de 12 camere de escape room. În cei zece ani de activitate, Trapped a atras peste 200.000 de participanți, confirmându-și astfel poziția de lider pe piața de profil.

„Anul trecut ne-am depășit zona de confort și am adus experiența de escape room într-un mall din București. Nu a fost ușor, a fost necesară o infuzie mare de capital. A fost o adevărată provocare și tur de forță: în mai puțin de 6 luni am creat 6 scenarii originale și am amenajat un spațiu aflat la roșu, transformându-l într-o locație așa cum ne-am dorit întotdeauna. Spun asta deoarece pana acum a fost singura locație Trapped care ne-a oferit șansa de a o crea de la zero, de la compartimentare, până la cele mai mici detalii. În paralel am făcut recrutări și sesiuni de training de specialitate pentru a ne dezvolta echipa și a o aduce la nivelul optim desfășurării activității noastre.” își aduce aminte fondatorul Trapped.

Perspective și planuri de viitor

În continuare, brandul Trapped Escape Room își propune să își consolideze poziția pe piață, rămânând fidel valorilor sale fundamentale, prin îmbunătățirea constantă a serviciilor existente și prin dezvoltarea unor noi camere care să ofere experiențe unice.

“Specificul businessului, centrat pe crearea de experiențe captivante și provocatoare, va rămâne întotdeauna în centrul atenției noastre. Ne bazăm pe un angajament puternic față de comunitatea noastră, adaptându-ne continuu la preferințele și așteptările acesteia. Privind spre viitor, feedbackul clienților va continua să fie esențial pentru dezvoltarea serviciilor noastre, asigurând că menținem autenticitatea și devotamentul față de standardele care ne-au consacrat.”