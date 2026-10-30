Trei din 10 români intenționează să încheie atât o asigurare obligatorie, cât și una facultativă pentru locuință

Trei din zece români intenționează să încheie, în următorul an, atât o asigurare obligatorie pentru locuință, cât și una facultativă, potrivit unei cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

‘Interesul pentru o protecție mai amplă vine într-un context în care repararea unei locuințe afectate poate însemna un efort financiar de lungă durată pentru o familie. În același timp, 32% dintre români consideră că lipsa conștientizării impactului financiar al daunelor este unul dintre principalele motive pentru care unele persoane nu își asigură locuința. Rezultatul evidențiază nevoia de a aduce în discuție o întrebare concretă: din ce resurse ne-am putea reface locuința dacă aceasta ar fi grav afectată?’, se arată în comunicatul UNSAR.

Potrivit sursei citate, doar 17% dintre români declară că ar avea economii suficiente pentru a face față consecințelor financiare ale unui dezastru natural sau ale unui incident major care le-ar afecta locuința. Totodată, în cazul unor reparații în valoare de 50.000 de lei, 33% estimează că ar avea nevoie de peste cinci ani pentru a-și reveni financiar, iar alți 39%, de o perioadă cuprinsă între unu și cinci ani.

În primul semestru din 2026, despăgubirile achitate în baza asigurărilor facultative de locuință au depășit 90 de milioane de lei, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, numărul acestor polițe era cu 8% mai mare la finalul semestrului, comparativ cu perioada similară din 2025.

Președintele și directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, a subliniat importanța asigurărilor pentru protejarea echilibrului financiar al familiilor.

‘Când vorbim despre protejarea locuinței, vorbim și despre protejarea echilibrului financiar al unei familii. Intenția de asigurare este un semnal încurajator, iar pasul următor este transformarea ei într-o decizie informată. Cu cât înțelegem mai bine costurile unei posibile daune, cu atât ne putem pregăti mai bine pentru a le face față’, a declarat Alexandru Ciuncan, în comunicat.

În acest context, UNSAR a derulat pe parcursul lunii octombrie campania ‘Fii #sigurACASÃ! În fiecare zi’, dedicată informării populației cu privire la riscurile la care sunt expuse locuințele și la impactul financiar al acestora.

‘Grija pentru casă se vede în deciziile pe care le luăm în fiecare zi. Îi încurajăm pe proprietari să-și evalueze riscurile, să ia măsuri de prevenție și să aleagă o asigurare potrivită nevoilor lor. Chiar dacă luna octombrie se încheie, grija pentru protejarea locuinței și a familiei continuă. Important este să transformăm această grijă în acțiuni concrete, pentru a fi #sigurACASÃ‚ în fiecare zi’, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Reprezentanții organizației recomandă proprietarilor să discute cu distribuitorii de asigurări despre valoarea locuinței și a bunurilor, riscurile acoperite și condițiile de despăgubire, pentru a putea alege o poliță potrivită nevoilor lor.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de asigurări și reasigurări, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Organizația este membră cu drepturi depline a Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe, din anul 2007.