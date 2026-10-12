Trenurile Coradia Stream 23 și 24, livrate României săptămâna trecută, au fost recepționate preliminar

O echipă de proiect a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) și reprezentanți ai EGIS și Alstom au efectuat luni recepția preliminară a ramelor electrice interregionale Coradia Stream cu numărul 23 și 24, transferul dreptului de proprietate asupra acestora de la furnizor către beneficiar – operatorul de transport feroviar InterRegional Călători – urmând să aibă loc după finalizarea probelor de anduranță (2.000 km) și semnarea procesului-verbal de recepție aferent punerii în funcțiune cu călători.

Recepția a fost făcută la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița, unitățile TS23 și TS24 fiind aduse în România în cursul săptămânii precedente de la uzina Alstom din Bautzen, Germania, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ARF.

”Precizăm că unitățile TS23 și TS24 reprezintă ramele electrice interregionale cu numărul 23 și 24, din seria de rame electrice interregionale furnizate de compania franceză Alstom, în baza Contractului nr. RUIC 257/2022 (cod SMIS 316400), semnat între ARF și Alstom Ferroviaria S.p.A. Contractul prevede livrarea unui total de 37 de rame electrice interregionale noi, destinate traficului de lung parcurs”, se arată în postare.

Tot în cadrul acestei acțiuni a fost încheiat Testul de Acceptare la Fabrică (FAT) pentru cele două unități. Procedura a inclus atât verificări vizuale ale vehiculului, cât și analiza documentației tehnice aferente, care cuprinde elemente precum cerințele de proiectare, documentele de referință aplicabile și alte specificații obligatorii.

”Transferul dreptului de proprietate asupra ramelor electrice TS23 și TS24 de la furnizor către beneficiar va avea loc ulterior, după finalizarea probelor de anduranță (2000 km) și semnarea procesului-verbal de recepție aferent punerii în funcțiune cu călători. Menționăm că unitățile electrice TS23 și TS24 fac parte din lotul celor 13 trenuri atribuite de ARF operatorului de transport feroviar InterRegional Călători, în cadrul CSP-L2 RUIC 1/2026, aprobat prin HG nr. 1178/2025. Cele patru rute de circulație pe care urmează să circule aceste trenuri sunt: București Nord – Brașov – Cluj Napoca; București Nord – Brașov; Brașov – Deda – Cluj Napoca; Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord”, au notat reprezentanții ARF.

Acest obiectiv de investiții, care face parte dintr-un proiect fazat ce are ca Autoritate de Management – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, este derulat în două etape succesive: prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, iar a doua etapă este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021 – 2027. Valoarea totală a proiectului este de 1,709 miliarde lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, termenul fiind depășit (01.01.2024 – 31.12.2025).

Proiectul urmărește eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor publice, oferite în cadrul transportului public feroviar de călători pe rute interregionale; atribuirea contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători tuturor operatorilor licențiați, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările europene privind serviciile publice în domeniul transporturilor.

Obiectivul principal al proiectului este conectarea Capitalei cu principalele centre urbane ale țării, contribuind la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.