Trump îi autorizează pe toți americanii să cumpere motorină scutită de taxe

Președintele american Donald Trump a semnat luni un decret care permite oricui să cumpere motorină scutită de taxe, rezervată în mod normal utilajelor agricole și altor vehicule rutiere, notează AFP.

Vorbind la un miting în Nebraska, președintele Statelor Unite a declarat că acest decret ‘va permite tuturor să cumpere motorină roșie scutită de taxe’.

Motorina roșie, sau motorina non-rutieră, este un combustibil nuanțat în culoarea roșie pentru a indica regimul său fiscal avantajos.

Republicanul a recunoscut că nu cunoștea acest combustibil: ‘Nu știu ce este, dar nu contează, se spune că este foarte bun’, a glumit el în fața mulțimii.

Prețurile la pompă au atins un nivel record din cauza războiului din Iran, ceea ce apasă asupra Partidului Republican cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului.