Turcan (PNL): Ministerele cu nevoie urgentă de rectificare bugetară sunt fix cele conduse de miniștrii PSD

Deputata PNL Raluca Turcan a declarat joi că ministerele care aveau nevoie urgentă de fonduri prin rectificarea bugetară – Munca și Sănătatea – sunt conduse de miniștrii PSD. Ea a susținut că situația este consecința unui buget ‘făcut pe genunchi de pesediști, fără nicio legătură cu realitatea’.

‘Știți care sunt ministerele care aveau nevoie urgentă de rectificare bugetară? Fix cele conduse de miniștrii PSD: Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Nu e o coincidență. E rezultatul unui buget făcut pe genunchi de pesediști, fără nicio legătură cu realitatea. Au lăsat sistemul de sănătate și bugetul de pensii pe uscat, iar în septembrie deja nu mai erau bani pentru medicamente, salarii, pensii și asistență socială de calitate. Iar acum, când rectificarea se face, în sfârșit, mâine, după ce guvernul interimar nu a avut pârghii să o facă, PSD vrea să uităm cine a adus țara aici’, a scris Turcan pe Facebook.

Raluca Turcan a prezentat și principalele suplimentări prevăzute prin rectificare: 3,22 miliarde de lei pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, 774 de milioane de lei pentru Ministerul Sănătății, dintre care 183 milioane pentru salariile din serviciile de ambulanță și 200 de milioane pentru UPU și SMURD, 3,47 miliarde de lei pentru echilibrarea bugetului de pensii și 3,32 miliarde de lei în plus pentru Ministerul Muncii.

‘Este bine că banii ajung acolo, pentru că oamenii nu pot plăti nota unui buget prost făcut. Dar fiecare dintre aceste miliarde este o dovadă a gestionării iresponsabile de către cei care au condus aceste ministere’, a adăugat Raluca Turcan.

Ea a criticat, de asemenea, lipsa unor alocări pentru prevenirea violenței în școli.

‘Și acum, partea care mă revoltă cel mai tare: în documentele puse astăzi în transparență nu am găsit niciun leu pentru prevenirea violenței în școli. Acum o săptămână, același Guvern ne spunea că face un grup de lucru și vine cu soluții. Soluțiile fără bani sunt zero! Mai aveți o șansă, până mâine, să găsiți bani și pentru măsuri care să-i împiedice pe tinerii agresori să intre cu cuțite în școli. Dacă nu o faceți, nu mai vorbiți despre grija pentru copii și profesori!’, a mai scris Turcan.

Guvernul va aproba cel mai probabil vineri prima rectificare bugetară din acest an.

Proiectul de OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2026, publicat joi pe site-ul Ministerului Finanțelor, prevede majorarea creditelor bugetare pentru Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce diminuări sunt avute în vedere, printre altele, la Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, etc.

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat joi că funcționarea sistemului de sănătate este de o importanță majoră, astfel că personalul medical și pacienții români nu trebuie să se confrunte cu dificultăți în acordarea îngrijirilor și tratamentelor, iar în ședința de Guvern de vineri va fi luată o decizie în acest sens.

‘Astăzi am decis, după discuțiile pe care le-am avut și cu președintele PSD, domnul Sorin Grindeanu, și, evident, cu ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare. Funcționarea sistemului de sănătate este o importanță majoră. Nici personalul medical, nici pacienții români nu trebuie să se confrunte cu dificultăți în acordarea îngrijirilor și tratamentelor, iar în ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens. Apoi, în perioada imediat următoare, vom avea încheiată atât prezentarea situației financiar-bugetare a țării, cât și următoarea rectificare bazată pe date’, a afirmat Luca Niculescu.