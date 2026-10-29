Turcan: PSD este tot un AUR, doar că pe roșu. Grindeanu cere, AUR execută

PSD este tot un AUR, doar că pe roșu, afirmă deputatul PNL Raluca Turcan, susținând că cele două partide au ‘același discurs, aceleași ținte, aceeași poftă de a pune mâna pe resurse’.

‘PSD este tot un AUR, doar că pe roșu. Când nu poate să facă ceva singur, PSD apelează la AUR pentru a-i face temele. Așa au procedat și cu Guvernul Bolojan. Exemplul perfect: rectificarea bugetară. În urmă cu câteva zile, Sorin Grindeanu condiționa rectificarea bugetară de prezentarea în Parlament a situației financiare la zi și dădea chiar un termen de două săptămâni. Astăzi, AUR îl cheamă pe premierul Niculescu la ‘Ora prim-ministrului’ pentru a prezenta fix același lucru: situația ‘reală’ a execuției bugetare, a datoriilor și a plăților restante’, a scris miercuri Turcan pe Facebook.

Ea a arătat că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ‘cere’, iar AUR ‘execută’.

‘Coincidență? Sincer, nu cred. Nu este prima dată când îi vedem jucând în aceeași echipă. Până la urmă, au dat jos împreună Guvernul Bolojan și și-au împărțit funcții în Parlament’, a adăugat Turcan.

‘Situația reală’ a economiei pe care o cer social-democrații, a arătat ea, a fost deja prezentată chiar de ministrul Finanțelor, menținut de PSD în Guvernul Niculescu.

‘Deficitul pe primele nouă luni a coborât la 3,81% din PIB, față de 5,31% în aceeași perioadă a anului trecut. De ce îi deranjează aceste cifre? Pentru că le demontează argumentația de fațadă cu care au dărâmat o guvernare care, de fapt, punea ordine în finanțele țării. Pe scurt: același discurs, aceleași ținte, aceeași poftă de a pune mâna pe resurse. Românii văd foarte bine cârdășia PSD-AUR’, a mai scris Turcan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți ministrului Finanțelor să prezinte public situația economică ‘reală’ a țării.

Miercuri, Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat o solicitare din partea grupului parlamentar AUR privind invitarea premierului Luca Niculescu la dezbaterea ‘Ora prim-ministrului’, în data de 2 noiembrie, pentru a prezenta execuția bugetară, datoriile și plățile restante.