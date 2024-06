Turismul medical, domeniul care poate revigora economia

Avantajul faptului că serviciile medicale din România sunt mult mai ieftine față de cele din țările occidentale face din țara noastră o destinație luată anual în calcul de mii de persoane care ne calcă pragul nu ca să ne viziteze, ci ca să-și trateze diferite afecțiuni. Este la fel de adevărat, însă, că și românii sunt nevoiți, la rândul lor, să meargă la tratament în alte țări din cauza sistemului medical local care, pe alocuri, este defectuos și are multe lipsuri. Turismul medical este una dintre marile oportunitățile României, motiv pentru care în ultimii ani s-a și dezvoltat într-un ritm susținut.

Conform datelor pe anul trecut de la Institutul Național de Statistică, în 2023 au venit în România nu mai puțin de 20.000 de străini cu scopul de a-și rezolva problemele medicale. Cei mai mulți vin la noi în țară pentru serviciile stomatologice mult mai ieftine, însă, mai nou, România a ajuns și pe harta statelor de excelență în chirurgia minim invazivă, în acest sens fiind deschise o serie de clinici de către medici români care au profesat în străinătate și au revenit în țară. Sumele lăsate în România de străinii veniți să se trateze la noi în țară sunt consistente. Conform datelor de la Statistică, anul trecut, cei 20.000 de străini au lăsat în România nu mai puțin de 125 de milioane de lei, echivalentul a 25 de milioane de euro, suma fiind, însă, în scădere față de anul precedent când cheltuielile nerezidenților sosiți în România în scop medical depășiseră 150 de milioane de lei, adică aproximativ 30 de milioane de euro. Totuși, tendința este ca sumele anuale să crească. Înainte de pandemie, în anul 2019, turismul medical din România era la nivelul de 90 de milioane de lei, creșterea din ultimii ani fiind semnificativă.

Concurență mare în regiune

Totuși, trebuie să recunoaștem că în ceea ce privește turismul medical din România putem vorbi mai degrabă de un potențial și nu ca despre o realitate actuală. Asta pentru că, în regiune, Ungaria primește în scop medical nu mai puțin de două milioane de turiști anual, adică de 100 de ori mai mulți decât România, iar concurența în acest domeniu este destul de puternică. Republica Moldova crește într-un ritm mult mai puternic decât țara noastră și are o strategie destul de bine conturată în a-și dezvolta acest potențial. Sigur, în ceea ce privește Ungaria, lucrurile sunt mult mai complexe. În primul rând, poziția geografică a țării vecine, mai apropiată de țări cu potențiali clienți precum Germania sau Austria, o avantajează în mod semnificativ. Dincolo de faptul că este mai simplu de ajuns, Ungaria oferă clienților germani pachete de servicii medicale care atrag, în fiecare an, nu mai puțin de un milion de turiști germani și austrieci. În ceea ce privește Republica Moldova, concurența este pe aproximativ aceleași oportunități pe care ar fi putut să le exploateze și țara noastră, însă strategie de la Chișinău este mult mai bine conturată. Mai precis, ei reușesc să-și promoveze mai agresiv serviciile ieftine de stomatologie cu tot ce ține de acest domeniu: implantologie, chirurgie dentară și estetică dentară. Din păcate, deși conform unui important site de prezentare a destinațiilor de turism medical țara noastră este recunoscută pentru acest tip de servicii, strategia de promovare este aproape inexistentă, turiștii care ajung la noi în țară pentru tratamente dentare venind mai mult prin cunoscuți, rude sau prieteni români sau chiar români stabiliți în străinătate și care se întorc în țară special ca să meargă la dentist. Pentru România, nu doar Ungaria și Republica Moldova sunt statele din regiune care-i fac concurență serioasă, ci și Bulgaria, care are deja de două ori mai mulți turiști în scop medical decât țara noastră. Ministerul Turismului din țara vecină spune că există mult potențial de dezvoltare și de atragere a turiștilor medicali în Bulgaria. Turismul medical este o nișă care poate completa turismul de vacanță de vară și de iarnă, consideră oficialii bulgari.

Care sunt avantajele României

Pe site-ul medicaltourism.com, unul dintre puținele de referință la nivel mondial în acest domeniu, țara noastră are parte de prezentare amplă, cu detalii în limba engleză despre toate aspectele ce țin de turismul medical, de la avantaje și prețuri până la informații legate de cazări, vize de călătorie sau drepturile pacienților, informații pe care autoritățile din țara noastră nu le-au adunat încă într-un portal online destinat turiștilor străini și construit în acest sens. „România, o țară situată în Europa de Sud-Est, devine din ce în ce mai populară ca destinație pentru turismul medical. Cunoscută pentru istoria sa bogată, peisajele pitorești și cultura unică, națiunea se mândrește și cu un sistem de sănătate avansat care oferă o gamă largă de tratamente la costuri accesibile”, se arată pe site-ul Medical Tourism, unde se precizează: „Cu un grup de profesioniști în domeniul sănătății bine pregătiți, mulți dintre ei având pregătire și certificări internaționale, România își construiește rapid o reputație de destinație de turism medical de încredere.” În ceea ce privește prețurile, care sunt, până la urmă, principalul motiv pentru care străinii vin să-și repare dinții la noi în țară, portalul de turism medical arată un preț de 800 până la 1.500 de dolari pentru un implant, spre deosebire de 3.000 sau chiar până la 4.500 de dolari în Occident.

Totuși strategia prețului mic nu poate fi utilizată pe termen lung de către România mai ales în condițiile în care, așa cum spuneam, Republica Moldova stă mult mai bine decât noi la acest capitol, având prețuri mult mai bune, iar intrarea, la un moment dat, în Uniunea Europeană îi va deschide o oportunitate imensă. Potențialul de creștere pe turism medical al României este în zona segmentului de turism balneo, cu pachete și servicii integrate, care să conțină atât servicii turistice clasice, de bună calitate, cât și servicii de tratament medical și întreținere fizică, masaj și kinetoterapie. Vorbim despre investiții în construirea unor resorturi de retreat în apropierea zonelor balneoclimaterice, care să integreze atât centre de sănătate, cât și centre de relaxare. Un al doilea potențial al României, încă neexploatat suficient și aflat abia la început este excelență în chirurgie, în condițiile în care țara noastră are o serie întreagă de medici care s-au format în străinătate și care au revenit în țară să profeseze în clinici private, deschise de multe ori chiar de ei. Cert este că, în acest moment, o strategie de promovare a României ca destinație de turism medical este cvasi-absentă la nivelul autorităților centrale competente, iar cifrele pe care le obținem în momentul de față sunt datorate inițiativei private, dar care are dezavantajul de a nu fi ajutată în niciun fel de către stat, neexistând programe de susținere clară din partea autorităților sau scheme de sprijin în acest sens. Mai mult, inițiativa privată în zona turismului medical este mai degrabă individuală, nefiind coagulată într-o asociere care să dea o voce acestui sector.

Cealaltă față a turismului medical

Astfel, România nu rămâne, deocamdată, decât să Țciupească” din fărâmiturile pieței globale de turism medical, o industrie estimată la un nivel de aproape 40 de miliarde de euro anual, și să spere la o creștere în ritm cu tendințele pieței mondiale. În rest, mai există și cealaltă latură a turismului medical, cea în care, anual, câteva mii de români sunt nevoiți să meargă pentru diverse tratamente sau servicii medicale în state precum Turcia, Austria, Germania, Italia sau Spania. Prezent la o conferință recentă organizată de APMGR, Iulian Petre, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) observa că românii sunt nevoiți să treacă granița până și ca să-și cumpere medicamentele care la noi în țară, de cele mai multe ori, nu se găsesc. „Pacienții noștri ajung să treacă în Bulgaria, trecem în alte țări, căutăm medicamente ieftine, căutăm medicamente în alte țări pentru că au fost împinse să plece din această țară”, spune președintele COPAC.