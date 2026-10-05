Ucraina: Merz anunță un nou ajutor militar de 1 miliard de euro

Germania nu se va lăsa intimidată și nu va renunța la sprijinul acordat Ucrainei, a declarat duminică cancelarul Friedrich Merz, anunțând un nou ajutor militar în valoare de un miliard de euro în timpul unei vizite la Kiev, într-o zi marcată de atacuri cu drone rusești, transmite Reuters.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone asupra Kievului și a altor orașe, vizând infrastructura de telecomunicații, energie și transport, precum și obiective militare.

Într-o conferință de presă susținută alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Merz a spus că Moscova încearcă să frângă moralul poporului ucrainean, și a anunțat alocarea a 350 de milioane de euro pentru reparații în sectorul energetic. El a subliniat că Germania rămâne cel mai important susținător al Ucrainei.

‘Facem acest lucru nu doar pentru a proteja integritatea teritorială a Ucrainei; o facem în interesul nostru profund, pentru că este vorba despre securitatea Europei’, a afirmat Merz, spunând că Rusia desfășoară atacuri cibernetice și campanii de dezinformare care subminează ordinea democratică în Europa.

‘Acest lucru demonstrează că nu ne vom lăsa intimidați’, a insistat el.

Rusia califică acuzațiile privind un război hibrid drept nefondate și rezultatul unei isterii antirusești.

Reprezentanții companiilor germane care l-au însoțit pe Merz au semnat 16 acorduri cu guvernul și companii din Ucraina, în valoare totală de aproximativ 6,5 miliarde de euro, au afirmat oficiali.

Printre acestea se numără un acord semnat de Ucraina cu compania germană Diehl Defence pentru furnizarea de rachete de apărare aeriană IRIS-T, precum și contracte pentru echipamente radar cu Hensoldt și pentru drone interceptoare cu propulsie cu reacție cu compania Quantum Systems.

Zelenski a lăudat performanțele promițătoare ale unei noi drone interceptoare SPYS dezvoltate de Quantum.

Potrivit lui, Ucraina și Germania sunt aproape de finalizarea unui acord amplu în domeniul apărării, despre care el a spus anterior că ar urma să includă producția de drone, rachete și software aferent.

Unul dintre atacurile rusești de duminică a lovit Podul de Nord peste râul Nipru, avariind carosabilul, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram. Rusia atacă de săptămâna trecută podurile din Kiev, în încercarea de a întrerupe legăturile dintre cele doua maluri ale capitalei și rutele logistice dintre centrul și estul Ucrainei.

Duminică, Zelenskiy a mai spus că emisarul american pentru pace, Steve Witkoff, i-a trimis un mesaj pentru a îndemna la o revenire la discuții trilaterale cât mai curând posibil. El a afirmat că Ucraina este dispusă la o întâlnire luna aceasta și speră ca Rusia să se alăture, dar a adăugat că aliații occidentali trebuie să exercite mai multe presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.