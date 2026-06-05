UE cere României și Poloniei să transpună modificările celei de a cincea Directive privind cerințele de capital

Comisia Europeană a decis joi să continue procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și Poloniei pentru că nu au transpus modificările aduse celei de a cincea Directive privind cerințele de capital (Directive 2013/36/UE) introduse prin Regulamentul UE 2023/1114 privind piețele criptoactivelor (MiCA) și pentru că nu au comunicat Executivului comunitar normele privind sancțiunile administrative aplicabile în cazul încălcărilor.

Regulamentul MiCA vizează criptoactivele și serviciile și activitățile conexe care nu sunt reglementate de alte acte legislative ale UE privind serviciile financiare, precizează CE în comunicat.

Acest cadru specific și armonizat pentru piețele criptoactivelor sprijină inovarea și asigură tratamentul proporțional al emitenților de criptoactive și al furnizorilor de servicii de criptoactive pentru a-și extinde activitatea la nivel transfrontalier, menținând în același timp protecția investitorilor, integritatea pieței și stabilitatea financiară în beneficiul cetățenilor UE.

Cele două state membre UE nu au notificat transpunerea modificărilor aduse celei de cincea Directive privind cerințele de capital până la termen limită din 30 decembrie 2024, astfel cum se indică în scrisoarea de punere în întârziere trimisă de Comisia Europeană în 7 mai 2025. De asemenea, cele două state membre UE nu au finalizat punerea în aplicare a Regulamentului privind sancțiunile administrative până la termen limită din 30 iunie 2025, cum era prevăzut de Regulamentul MiCA.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea de scrisori suplimentare de punere în întârziere României și Poloniei, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și remedia deficiențele semnalate de Executivul comunitar. Dacă nu primește răspunsuri satisfăcătoare din partea acestor state membre, Comisia poate decide să emită avize motivate.