Reprezentanți de rang înalt ai Uniunii Europene și ai Regatului Unit se întrunesc vineri, la Bruxelles, într-un summit ce constituie o ocazie de a repara relațiile bilaterale la 10 ani de la Brexit, notează dpa.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și premierul britanic Andy Burnham ar urma să cadă de acord, printre altele, asupra relaxării regulilor pentru tinerii care vor să se mute în străinătate.

Se preconizează că liderii vor examina și vor saluta progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea cooperării bilaterale: pace, securitate și apărare, dezvoltare și securitate sanitară, consolidarea economiilor UE și ale Regatului Unit, protejând în același timp planeta și resursele acesteia, securitate internă și cooperare judiciară, migrația ilegală și construirea unui parteneriat mai strâns pentru viitor.

Este de așteptat ca liderii UE și Regatului Unit să își reafirme angajamentul de a colabora cu privire la chestiuni geopolitice comune și de a-și consolida cooperarea în materie de securitate și apărare.

Reuniunea este al doilea summit între UE și Londra după ce Regatul Unit a părăsit oficial blocul comunitar, în 2020, și are loc la câteva luni după preluarea mandatului de premier de către Andy Burnham, cel care a reaprins dezbaterea privind o eventuală readerare a țării sale la Uniunea Europeană.

Burnham intenționase să prezinte opțiuni pentru relația viitoare cu UE înaintea summitului.

Fostul ministru al apărării britanic David Lammy a sugerat că revenirea țării sale în cadrul UE ar trebui să fie partea esențială a programului electoral pentru viitoarele alegeri parlamentare din Regatul Unit, ce trebuie să aibă loc în 2029 cel mai târziu.

O revenire a britanicilor în UE este, totuși, considerată foarte improbabilă în viitorul apropiat. Negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană pot dura zeci de ani și au nevoie de sprijinul unanim al actualelor state membre UE.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a evocat recent ”trauma” cauzată blocului comunitar de Brexit.

În interiorul Regatului Unit, Brexitul nu a reușit să depășească divizările sociale profunde și este văzut acum de mulți drept un factor ce contribuie la declinul economic al țării.

În cadrul primului summit UE-Regatul Unit, în mai 2025, liderii UE și ai Regatului Unit au convenit asupra unui nou parteneriat strategic între cele două părți, care s-ar baza pe fundamentul stabil instituit prin acordul de retragere, între care cadrul Windsor, și prin acordul comercial și de cooperare. Ei au salutat o agendă reînnoită pentru cooperarea dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, convenită între Londra și Comisia Europeană.

Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. În urma retragerii Regatului Unit, relația dintre UE și Regatul Unit este reglementată în prezent de acordul de retragere, de acordul comercial și de cooperare și de acordul mai recent privind Gibraltarul.

Acordul de retragere care vizează elaborarea unei abordări etapizate, a stabilit condițiile pentru asigurarea unei retrageri ordonate a Regatului Unit din UE. Acesta include diverse domenii, printre care protecția drepturilor cetățenilor UE în Regatul Unit și ale cetățenilor britanici în Uniunea Europeană, un decont financiar care să garanteze că Regatul Unit și UE își onorează toate obligațiile financiare asumate în perioada în care Regatul Unit era stat membru, alte aspecte legate de separare, cadrul Windsor, ce prevede măsuri pentru circumstanțele unice de pe insula Irlanda, și protocoalele privind zonele de suveranitate în Cipru.