Uniunea Europeană intenționează să accelereze extinderea și interconectarea rețelelor de electricitate în blocul comunitar pentru a reduce diferențele regionale de preț și a sprijini tranziția la energia mai curată, transmite DPA.

Negociatori din statele membre UE și Parlamentul European au ajuns la un acord în Bruxelles pentru a înlătura obstacolele care frânează extinderea infrastructurii de electricitate a Europei, au anunțat miercuri ambele părți.

Măsurile sunt menite să facă aprovizionarea cu energie a Europei mai independentă și mai rezilientă. Astfel, vor fi accelerate procedurile de aprobare pentru proiecte care implică energia regenerabilă, rețele electrice, stocarea energiei și stații de încărcare pentru vehicule electrice (EV).

Obiectivul este de a asigura ajungerea energiei solare și eoliene mai accesibilă în zonele unde este necesară, ajutând la reducerea diferențelor regionale de preț. În plus, sistemul energetic va deveni mai rezilient și mai bine pregătit contra atacurilor fizice și a celor cibernetice.

Acordul se bazează pe propunerile prezentate în decembrie de Comisia Europeană. Rețelele de electricitate ale Europei sunt de mult timp percepute ca fiind un obstacol major în scăderea prețurilor energiei, decarbonizarea economiei și reducerea dependenței de aprovizionarea externă cu energie.

Mari cantități de electricitate sunt generate dar nu pot fi introduse în rețea deoarece infrastructura nu este suficient dezvoltată, a declarat comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen.

Un exemplu este electricitatea generată în Danemarca, care nu poate fi întotdeauna transferată eficient către Germania din cauza capacității insuficiente a rețelei germane.

Comisia Europeană estimează că vor fi necesare investiții de peste 1.000 miliarde de euro extinderea și modernizarea rețelelor de electricitate din blocul comunitar până în 2040.