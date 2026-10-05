UNSAR: Doar 17% dintre români spun că ar avea economii suficiente pentru a acoperi costurile unui dezastru

Doar 17% dintre români declară că ar avea economii suficiente pentru a face față consecințelor financiare ale unui dezastru natural sau ale unui incident major care le-ar afecta locuința, potrivit celei mai recente cercetări sociologice realizate de IRES pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

În același timp, 29% spun că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar, iar 15% s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei, în creștere cu 3 puncte procentuale față de anul trecut.

‘Datele aduc în atenție o întrebare esențială pentru fiecare familie: cu ce bani ne-am putea reface locuința dacă aceasta ar fi grav afectată? Reparațiile, înlocuirea bunurilor distruse și celelalte cheltuieli generate de un asemenea eveniment pot pune o presiune semnificativă asupra bugetului, mai ales atunci când economiile disponibile sunt limitate’, se arată într-un comunicat al UNSAR transmis luni AGRPRES.

Creșterea ponderii celor care s-ar baza pe sprijinul autorităților subliniază, printre altele, nevoia de informare despre soluțiile de protecție financiară pe care proprietarii le pot pregăti din timp. În cazul unei asigurări, riscurile acoperite, limitele și condițiile de acordare a despăgubirii sunt stabilite prin contract, oferind un reper concret pentru planificarea protecției financiare a familiei.

‘Când ne gândim la siguranța locuinței, este important să ne întrebăm și cum am putea suporta financiar o pagubă majoră. Faptul că doar 17% dintre români consideră că ar avea economii suficiente arată cât de necesară este pregătirea pentru astfel de situații. Asigurarea locuinței poate face ca o familie să nu fie nevoită să se bazeze exclusiv pe economii sau pe ajutorul autorităților’, a declarat președinte și director general al UNSAR, Alexandru Ciuncan.

În acest context, asigurarea facultativă a locuinței reprezintă o componentă importantă a protecției financiare a familiei. Aceasta completează polița obligatorie PAD și, în funcție de condițiile contractuale, poate acoperi clădirea și bunurile, inclusiv în caz de incendiu, furtună sau avarii ale instalațiilor de apă.

Potrivit sursei citate, alegerea poliței trebuie să pornească de la valoarea locuinței și a bunurilor, precum și de la nevoile proprietarului. O discuție cu distribuitorul de asigurări despre sumele asigurate, riscurile acoperite și excluderile ajută la înțelegerea sprijinului financiar disponibil și necesar în cazul unei daune.

‘Aceste date subliniază cât de important este să conștientizăm impactul financiar pe care îl poate avea un incendiu sau un cutremur și să luăm din timp măsuri de prevenție și de protecție financiară. A fi #sigurACASÃ‚ în fiecare zi înseamnă să transformăm grija pentru locuință și familie în acțiuni concrete’, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Protecția locuinței începe înainte de producerea unui dezastru, prin măsuri de prevenție și prin pregătirea resurselor necesare pentru refacere.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 7,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.