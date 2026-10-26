Următoarele 6-12 luni ar putea aduce o polarizare tot mai mare între companii

Următoarele 6-12 luni vor accentua diferențele dintre companiile din România, în condițiile în care firmele cu o situație financiară solidă, lichidități suficiente și costuri bine controlate ar putea profita de această perioadă pentru a câștiga clienți și cotă de piață, în timp ce societățile cu datorii ridicate, profitabilitate redusă și dificultăți în recuperarea banilor de la clienți riscă să se confrunte cu probleme financiare tot mai mari, relevă o analiză de specialitate.

Prognoza, realizată de TPC Concept, vine într-un context economic marcat de încetinirea creșterii economice și de presiuni asupra situației financiare a companiilor. Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a redus estimarea de creștere economică pentru 2026 la 0,1%, iar numărul insolvențelor a crescut cu 12% în prima jumătate a anului, potrivit datelor Coface.

În plus, o analiză TPC Concept arată că șase din zece companii din România prezintă cel puțin două vulnerabilități care pot afecta lichiditatea, profitabilitatea și capacitatea de dezvoltare, problemele fiind mai vizibile în sectoare precum comerțul, construcțiile, transporturile și o parte din industria prelucrătoare.

”În următoarele 6-12 luni este probabil să vedem o polarizare și mai accentuată între companii. Firmele bine capitalizate, cu lichiditate bună, costuri controlate și modele de business sănătoase pot folosi această perioadă pentru a-și consolida poziția și chiar pentru a câștiga cotă de piață. În schimb, companiile cu marje reduse, creanțe mari, stocuri cu rotație lentă și grad ridicat de îndatorare vor resimți mult mai puternic orice încetinire a cererii sau deteriorare a încasărilor”, apreciază fondatorul companiei, Sorin Spiridon.

Potrivit analizei, cele mai bune perspective le au companiile care dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și susține activitatea și investițiile, fără să depindă excesiv de credite sau de încasări viitoare.

Printre firmele care ar putea beneficia de oportunități de creștere se numără: companiile cu lichidități suficiente și un nivel sustenabil al datoriilor, care pot continua investițiile chiar și atunci când cererea încetinește; firmele cu produse și servicii profitabile, care generează câștiguri reale și nu urmăresc exclusiv creșterea cifrei de afaceri; companiile cu un control eficient al costurilor, care își pot menține competitivitatea fără să își afecteze semnificativ profitabilitatea; firmele care investesc în tehnologie și productivitate, pentru a reduce cheltuielile și a utiliza mai eficient resursele disponibile; companiile cu echipe stabile și angajați specializați, care pot răspunde mai rapid oportunităților apărute în piață.

”Aceste afaceri ar putea profita inclusiv de dificultățile concurenților, prin atragerea unor clienți noi, extinderea activității sau câștigarea unei cote de piață mai mari”, subliniază autorii studiului.

Analiza identifică și domenii cu perspective favorabile de dezvoltare, precum infrastructura, energia, logistica, producția industrială, tehnologia și digitalizarea, susținute de investiții și schimbări structurale importante. Totuși, specialiștii atrag atenția că apartenența la un sector cu potențial nu garantează succesul unei firme. Companii din aceeași industrie pot înregistra rezultate foarte diferite, în funcție de strategia adoptată, resursele disponibile și capacitatea de implementare.

De asemenea, analiza arată că următoarele 6-12 luni nu ar trebui privite exclusiv ca o perioadă de reducere a cheltuielilor și de protejare a afacerilor.

”Companiile cu o situație financiară solidă pot folosi următoarele 6-12 luni pentru a-și simplifica operațiunile, a elibera capital blocat în stocuri și creanțe și a investi în activități cu potențial de creștere. Perioadele dificile nu sunt momentul pentru tăieri uniforme, ci pentru prioritizare. Antreprenorii trebuie să știe ce resurse protejează, ce costuri optimizează și la ce pot renunța fără să afecteze dezvoltarea afacerii. În schimb, firmele care acumulează datorii, funcționează cu marje reduse și nu își adaptează costurile la evoluția cererii riscă să piardă teren în fața concurenței”, spune Călin Spiridon, Managing Partner TPC Concept.

Diferența dintre companiile care vor reuși să crească și cele care vor întâmpina dificultăți ar putea fi dată nu atât de dimensiunea afacerii sau de industria în care activează, cât de capacitatea de a gestiona eficient capitalul, costurile și investițiile.

Astfel, companiile cu datorii ridicate, profitabilitate redusă și dificultăți în recuperarea creanțelor ar putea resimți mai puternic încetinirea economiei, cu riscuri de blocaje financiare, amânarea investițiilor sau restrângerea activității.

Conform analizei, cele mai expuse sunt firmele din comerț, construcții, transporturi și o parte din industria prelucrătoare, în special cele cu costuri fixe mari, stocuri ridicate sau dependență de un număr redus de clienți.

”Datele privind insolvențele confirmă presiunile din aceste sectoare. Potrivit Coface, în prima jumătate a anului 2026, 860 de firme din comerț, 852 din construcții și 478 din transport și depozitare au intrat în insolvență. În construcții, numărul insolvențelor a crescut cu 17% față de aceeași perioadă din 2025, ceea ce evidențiază dificultățile financiare cu care se confruntă o parte dintre companiile din domeniu”, spune sursa citată.

Specialiștii identifică șase vulnerabilități principale care pot accentua dificultățile financiare: capitalizarea insuficientă – resurse proprii reduse pentru activitate și investiții;îndatorarea ridicată – dependența de credite și finanțări pe termen scurt; problemele de lichiditate – bani blocați în facturi neîncasate și stocuri; utilizarea ineficientă a activelor – resurse care nu generează suficiente venituri; dificultățile în păstrarea angajaților – pierderea oamenilor-cheie și a competențelor importante și profitabilitatea redusă – marje mici care limitează capacitatea de a absorbi creșterea costurilor.

Totuși, vulnerabilitatea nu depinde exclusiv de sectorul de activitate. O companie bine administrată poate continua să crească inclusiv într-un domeniu aflat sub presiune, în timp ce o firmă cu probleme financiare poate pierde teren chiar și într-o industrie cu perspective favorabile, precizează autorii analizei.

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TPC Concept este o firmă de consultanță în transformare strategică, cu peste 18 ani de experiență în lucrul direct cu directorii generali și echipe de top management. Portofoliul său include peste 35 de companii mari și IMM-uri, multe dintre ele în parteneriate de peste zece ani.