USR: Creditorii IFN – obligați să verifice identitatea clienților și să transmită situația finală a creditului în maximum 5 zile

Senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care creditorii IFN vor fi obligați să verifice identitatea clienților și să transmită situația finală a creditului în maximum cinci zile.

Potrivit unui comunicat al USR transmis, duminică, AGEPRES, proiectul introduce ‘reguli mai clare’ pentru prevenirea fraudelor cu date de identitate, pentru comunicarea notificărilor către consumatori și pentru informarea acestora la încetarea unui contract de credit.

Una dintre cele mai importante măsuri propuse este obligarea creditorului să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit la distanță. Propunerea introduce și obligația ca notificările adresate consumatorilor să fie transmise printr-un mijloc care permite confirmarea primirii: personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc care asigură dovada primirii.

Senatoarea Cynthia Păun a afirmat că prea mult timp legea i-a apărat mai bine pe cei care dau credite decât pe cei care le iau.

‘Oameni care nu au semnat nimic s-au trezit cu datorii la recuperatori, cu penalități pentru notificări pe care nu le-au primit niciodată și fără vreo hârtie care să le spună că au terminat de plătit, iar un sistem în care asta se întâmplă ani la rând a devenit, pentru unii, model de afaceri. Propunerea noastră pune costul verificării pe creditor și riscul fraudei acolo unde îi e locul, la cel care a dat banii fără să verifice cui’, declară Cynthia Păun, citată în comunicat.

Conform comunicatului, o altă noutate este obligația creditorului de a transmite consumatorului, la încetarea contractului, o situație clară și standardizată a creditului, documentul urmând să arăte cât a fost valoarea creditului, cât a fost achitat, cât s-a plătit pentru principal, dobânzi și comisioane, valoarea și data fiecărei plăți, soldul final și informațiile privind eventualele raportări către sistemele de evidență a riscului de credit.

Mai mult, susține sursa citată, această situație va trebui transmisă în maximum cinci zile lucrătoare de la încetarea raportului contractual.

‘Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situația finală a unui credit și nu trebuie să poarte singur povara de a demonstra că nu a contractat un credit în numele său. Dacă datele unei persoane sunt folosite pentru a obține un credit, creditorul trebuie să poată demonstra că a verificat identitatea celui care a contractat. Iar atunci când creditul se încheie, consumatorul trebuie să primească rapid și clar situația finală a acestuia’, declară senatorul Remus Negoi, citat în comunicat.

Inițiativa urmărește, de asemenea, clarificarea regulilor privind notificarea cesiunii unei creanțe și momentul de la care noul creditor poate începe activitățile de recuperare față de consumator.

Prin aceste măsuri, propunerea legislativă aduce mai multă transparență, predictibilitate și securitate juridică pentru consumatori, precum și reducerea riscului de fraude și a disputelor privind comunicarea notificărilor sau situația finală a creditelor.

Totodată, proiectul urmărește eliminarea diferențelor de tratament dintre consumatorii care au contractat credite de consum și cei care au contractat credite imobiliare, contribuind la un cadru legislativ mai coerent pentru protecția consumatorilor de servicii financiare.