USR și PNL au depus miercuri, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Anunțul a fost făcut în plen de deputatul USR Emanuel Ungureanu.

‘Deputați din grupurile parlamentare USR și PNL depun moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, intitulată ‘Un pacient nu poate înghiți un tabel, un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic”, a spus Ungureanu.

Semnatarii moțiunii simple depuse împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, susțin că acesta este mai preocupat de propria imagine, de fotografii și clipuri video, decât de gestionarea problemelor din sistemul sanitar, precum criza medicamentelor esențiale pentru pacienții oncologici și cei cu tulburări psihice.

Moțiunea simplă, intitulată ‘Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!’, a fost depusă miercuri, în plenul Camerei Deputaților, de parlamentarii USR și PNL.

Potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES de USR, Alexandru Rogobete este ‘atât de preocupat de propria imagine, de fotografii și clipuri cu el însuși, încât nu reușește să gestioneze criza de medicamente esențiale pentru pacienții oncologici și cei cu tulburări psihice, așa cum nu a reușit nici să folosească banii europeni pentru construcția și modernizarea spitalelor din România’.

‘Ministrul PSD Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătății, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele și tratează semnalele pacienților ca pe o problemă de imagine. Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătății pe 2026, din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj. Apoi, la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunțat, cu satisfacție, alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanțe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite. În spatele celor 4,7 miliarde de lei se află angajatori care își văd resursele financiare blocate, întreprinderi care își finanțează activitatea din credite și oameni pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală, nu o alegere’, menționează USR în comunicat.

Deputații USR și PNL solicită prezentarea unui calendar clar de finanțare și plată a restanțelor, defalcat pe perioade și case de asigurări de sănătate, precum și a măsurilor prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

‘Tot ministrul PSD Alexandru Rogobete preferă să ascundă situația reală a stocurilor de medicamente, nefăcând nimic să existe un mecanism de înregistrare și urmărire a sesizărilor farmaciilor privind medicamentele lipsă. Zilele trecute, la sesizarea unei paciente oncologice, care a reclamat că nu găsește unul din medicamentele necesare, ministrul Rogobete s-a grăbit să ofere, în loc de soluții concrete, tabele și lecții despre panică și ‘informații neadevărate’. România avea, încă din octombrie 2016, platforma medicamentelipsa.ms.ro, unde pacienții și profesioniștii puteau semnala lipsuri, iar statul își asuma un răspuns. Platforma a funcționat ani la rând. În martie 2024, Ministerul Sănătății condus de PSD confirma că nu mai funcționa. Practic, un instrument de ascultare a pacienților a fost lăsat să cadă’, precizează comunicatul.

Deputații USR și PNL afirmă că ministrul Sănătății încearcă să exercite control politic asupra instituțiilor din domeniu care gestionează fonduri publice, în detrimentul autonomiei și profesionalizării acestora.

‘La 16 noiembrie 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anulat concursul pentru 16 posturi de director general din cadrul caselor de asigurări de sănătate, cu două zile înainte de proba scrisă. Anunțul oficial invocă, între motive, rezoluția ministrului Sănătății din 13 noiembrie 2026 privind suspendarea concursurilor. USR și PNL solicită publicarea rezoluției, explicarea aplicării ei unei proceduri în care dosarele fuseseră deja evaluate și prezentarea calendarului pentru ocuparea prin concurs a celor 16 posturi. Nu în ultimul rând, Alexandru Rogobete poartă responsabilitatea, ca secretar de stat și apoi ca ministru, în pierderea banilor prevăzuți în PNRR pentru modernizarea și construcția de spitale în toată țara. România a avut în ultimii 5 ani mai mulți bani disponibili pentru investiții în spitale decât în ultimii 35 de ani împreună. Cu toate acestea, din lista de 27 de spitale care trebuiau să fie construite cu cele 2,2 miliarde de euro nerambursabili din PNRR au mai rămas doar opt. Trei au fost tăiate complet, nouă au fost mutate pe Programul Sănătate 2021-2027, cu termen teoretic 2028, iar șase au fost mutate pe împrumut de la Banca Europeană de Investiții’, mai menționează comunicatul.

Semnatarii moțiunii mai spun că pentru toate aceste motive Alexandru Rogobete nu trebuie să mai fie ministru al Sănătății.