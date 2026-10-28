Vânzările de Black Friday ar putea atinge un nou record în România, de aproape 3 miliarde de lei

Vânzările de Black Friday ar putea ajunge, în luna noiembrie a acestui an, la 2,8 – 2,9 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 520 – 550 de milioane de euro, în creștere cu 7 – 10% față de anul trecut, pe fondul prețurilor mai mari și nu al numărului de produse cumpărate, potrivit unei analize realizate de Frames.

‘Black Friday 2026 va bate recordul în lei, dar nu și în coșul de cumpărături. Românii vor plăti mai mult pentru aproximativ aceleași produse. Diferența față de anii trecuți este că oamenii nu mai cumpără din impuls, ci după liste făcute cu săptămâni înainte. Campania a devenit un instrument de supraviețuire financiară: cumperi acum ce oricum aveai nevoie, înainte să se scumpească’, explică Adrian Negrescu, manager Frames.

Potrivit analizei, Black Friday 2026 se anunță drept cel mai așteptat din ultimii patru ani, chiar în anul cu cel mai slab consum din ultimul deceniu. Șapte din zece români spun că vor cumpăra în campanie, cel mai mare procent de când există măsurători comparabile, în condițiile în care comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primele opt luni ale anului, iar salariul real se erodează de peste un an.

Analiștii Frames consideră că, pentru tot mai mulți români, Black Friday nu mai reprezintă o sărbătoare a cumpărăturilor, ci momentul în care își concentrează achizițiile amânate de luni de zile și încearcă să se protejeze de scumpirile viitoare.

Conform sursei citate, în 2018, vânzările din luna Black Friday se ridicau la circa 250 de milioane de euro, iar în 2019 depășeau pentru prima dată pragul de 300 de milioane de euro. După pandemie, campania a crescut în valoare de la an la an, ajungând la aproximativ 450 de milioane de euro în 2023 și la un record de circa 500 de milioane de euro în 2024, atât online, cât și în magazinele fizice.

Anul trecut, Frames anticipa încasări similare cu cele din 2024, susținute mai degrabă de prețuri decât de cantități, și o comandă medie de 400 – 500 de lei, iar datele ulterioare au confirmat această tendință.

Astfel, eMAG a vândut în ziua campaniei produse în valoare de 986 de milioane de lei, cu 10% mai mult decât în 2024. Volumul plăților procesate de NETOPIA a crescut cu 19%, iar valoarea tranzacțiilor la magazinele de pe platforma MerchantPro cu 18%. Plata medie cu cardul a fost de 400 de lei, cu 60% peste media anuală.

Pentru acest an, Frames estimează un nou record nominal al vânzărilor, însă precizează că cea mai mare parte a creșterii va proveni din prețuri, nu din cantități. În condițiile unei inflații de 6,6%, un avans de 7 – 10% în lei ar însemna, în termeni reali, o stagnare. În euro, creșterea ar fi și mai modestă, în contextul deprecierii leului și al depășirii pragului de 5,34 lei pentru un euro.

Numărul produselor vândute ar putea fi apropiat de cel de anul trecut sau chiar mai mic, în timp ce valoarea medie a unei comenzi este estimată la 450 – 500 de lei, pe fondul prețurilor mai mari și al creditării în rate a produselor scumpe. Totodată, peste 70% dintre comenzi ar urma să fie plasate de pe telefon.

Un studiu MKOR, realizat pe 1.000 de români cu vârste între 18 și 55 de ani, arată că 70% intenționează să cumpere de Black Friday, față de 62% anul trecut și 57% în 2023 și 2024. Bugetul mediu declarat este de aproximativ 2.100 de lei, iar 86% dintre respondenți și l-au stabilit dinainte.

De asemenea, jumătate dintre cumpărători își fixează bugetul în funcție de banii disponibili, nu de produsele dorite.

Potrivit analizei, 60% dintre cei care intenționează să facă achiziții vor cumpăra exclusiv online, comparativ cu 47% anul trecut, în timp ce numai 8% vor cumpăra doar din magazinele fizice. Neîncrederea în reducerile de Black Friday a scăzut de la 44% la 21% în ultimii ani, iar 72% dintre cumpărători așteaptă reduceri de cel puțin 25 – 50%.

În ceea ce privește produsele căutate, electrocasnicele și electronicele se află pe primul loc în listele de dorințe, cu 51% din intențiile de cumpărare, urmate de produsele IT (37%), haine și accesorii (30%) și cosmetice (27%).

Cu toate acestea, analiștii atrag atenția că preferințele declarate diferă de comportamentul efectiv de consum.

‘Românii declară că vor un televizor nou, dar cumpără detergent, cosmetice și hrană pentru animale. Este un semn de prudență. În anii de criză, oamenii amână achizițiile mari și își fac stocuri de produse de bază. Electronicele se vor vinde mai ales în rate, iar acolo trebuie mare atenție la costurile reale ale finanțării’, avertizează Adrian Negrescu.

Conform analizei, datele eMAG arată că vânzările de televizoare, frigidere și mașini de spălat au scăzut în 2026, în timp ce au crescut cele de produse de curățenie, cosmetice și produse pentru animale.

Frames apreciază că această schimbare este determinată inclusiv de faptul că perioada de înlocuire a electrocasnicelor achiziționate în timpul pandemiei nu a sosit încă, iar gospodăriile își orientează bugetele către produse de consum curent.

O altă tendință evidențiată de analiză este extinderea campaniilor de reduceri pe parcursul mai multor săptămâni. eMAG organizează Black Friday pe 6 noiembrie, cea mai timpurie ediție din istoria sa, pentru a livra comenzile înainte de minivacanța de 1 Decembrie, în timp ce evoMAG derulează campania între 29 octombrie și 15 noiembrie. Black Friday-ul internațional, programat pe 27 noiembrie, reprezintă un al doilea val de reduceri.

Potrivit Frames, extinderea perioadei promoționale reduce intensitatea zilei de vârf, chiar dacă vânzările totale cresc. Astfel, raportul dintre plățile cu cardul din ziua campaniei și cele dintr-o zi obișnuită a scăzut de la 1,9 în 2023 la 1,4 anul trecut.

În același timp, analiza atrage atenția asupra scumpirilor înregistrate înaintea campaniei de reduceri. Potrivit unei cercetări PretAlert, realizate pe peste 104.000 de produse între sfârșitul lunii septembrie și 20 octombrie, 11,7% dintre acestea s-au scumpit cu peste 5% înainte de Black Friday.

În cazul laptopurilor, procentul a ajuns la 23%, iar pentru produsele de gaming, electrocasnice, televizoare și telefoane s-a situat între 12% și 16%.

Analiștii reamintesc că prețul de referință afișat de comercianți trebuie să fie cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile.

Totodată, achizițiile în rate câștigă teren. La evoMAG, peste 30% dintre comenzile persoanelor fizice sunt plătite în rate, iar marii retaileri investesc tot mai mult în ofertele de creditare. Soluțiile de tip ‘cumpără acum, plătește mai târziu’ devin astfel un instrument de vânzare, nu doar o metodă de plată.

Analiza evidențiază și rolul tot mai important al inteligenței artificiale în procesul de cumpărare. Potrivit datelor prezentate de Mastercard la Commerce Innovation Summit 2026, 81% dintre consumatori au utilizat deja inteligența artificială pentru recomandări de produse, însă numai 26% ar avea încredere ca un agent AI să efectueze plata în locul lor.

În România a fost realizată deja prima tranzacție printr-un agent AI, de către Visa împreună cu Banca Transilvania, iar pentru comercianți vizibilitatea în răspunsurile generate de inteligența artificială devine tot mai importantă, susțin analiștii.

În ceea ce privește riscurile campaniei, reprezentanții Frames avertizează asupra cumpărăturilor făcute din teama de a nu rata ofertele, a costurilor ascunse ale unor credite fără dobândă, a reducerilor false și a magazinelor online fantomă.

‘Cel mai bun sfat pentru Black Friday este și cel mai simplu: compară prețul cu cel din ultima lună, citește costul total al ratelor și nu cumpăra nimic ce nu era deja pe listă. Într-un an în care puterea de cumpărare scade, o reducere la un produs inutil nu este o economie, ci o cheltuială în plus’, recomandă Adrian Negrescu.