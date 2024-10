Vasile Cârstea, Depogaz: „Suntem pregătiți pentru a face față oricărei provocări care pot apărea”

Vasile Cârstea, director general Depogaz Ploiești SRL, spune că instituția pe care o conduce e pregătită să facă față oricărei provocări în sezonul rece. Invitat în cadrul conferinței naționale România Inteligentă „Pregătiți de iarnă? rezervele de gaze și energie ale României – marea provocare”, oficialul a precizat că investițiile făcute de companie au făcut să crească capacitatea de stocare, care are rol esențial în sistemul energetic național.

„103% provine din faptul că am făcut investiții astfel încât capacitatea de stocare a crescut cu 150 de milioane, suntem în al doilea an de testare astfel încât de la 1 aprilie 2025 acesta capacitate va fi operațională. Depogaz e pregătit, așa cum spuneam, vom face față oricărei situații care poate apărea în piață. Zilele acestea finalizăm proiectul pentru Bilciurești și vom da câștigătorii, creștem capacitatea de extracție de la 14 la 20. Orizontul de timp pentru realizare este 2027, noi sperăm chiar mai devreme, sfârșit de 2026. Noi mai avem în program dezvoltarea depozitului Ghircești, care are un rol esențial. Vor apărea gazele din Marea Neagră, trebuie să creăm capacitățile pentru a le prelua și depozita pentru a asigura o punere în valoare cât mai bună a acestei resurse. Colegii de la Transgaz fac conducta de interconectare, depozitul va opera la 600 de milioane în faza inițială, în perspectivă, dacă va fi nevoie poate fi transformat la un miliard, un miliard și jumătate”, a declarat Vasile Cârstea în cadrul conferinței.