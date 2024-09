VELUX România: Consumul de energie pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece poate scădea cu până la 40%

În Europa, peste 30 de milioane de oameni se confruntă cu lipsa luminii naturale, iar unul din patru locuitori trăiește în clădiri unde calitatea aerului de la interior nu îndeplinește standardele naționale, conform unui raport al Building Performance Institute Europe. În acest context, VELUX, unul dintre cei mai importanți producători de ferestre de mansardă și accesorii, se angajează să creeze medii de viață mai sănătoase și durabile, prin soluții care îmbunătățesc iluminarea și ventilația naturală.

Aceste soluții joacă un rol important în locuințele moderne, oferind beneficii ce depășesc aspectul estetic. O fereastră de mansardă corect montată și eficientă din punct de vedere energetic contribuie la creșterea confortului zilnic și la reducerea semnificativă a consumului de energie. Ferestrele VELUX, fabricate din lemn certificat 100% PEFC/FSC și materiale izolante avansate, asigură o temperatură constantă pe tot parcursul anului. Acestea minimizează câștigurile de căldură în sezonul cald și pierderile de căldură în sezonul rece, conducând astfel la economii notabile pe facturile de utilități. Calculele VELUX arată că adăugarea sau simpla înlocuire a ferestrelor de mansardă vechi și reducerea temperaturii interioare cu 2 grade Celsius poate diminua cererea de energie pentru încălzire cu aproape 40%, fără a afecta confortul.

În plus, procesul de înlocuire a ferestrelor de mansardă este rapid și eficient, putând fi realizat în orice moment al anului, cu condiția ca vremea să fie favorabilă. De obicei, montajul durează doar câteva ore, minimizând astfel disconfortul. Prin modernizarea ferestrelor, proprietarii fac o investiție pe termen lung, care aduce beneficii atât pentru ei, cât și pentru generațiile viitoare. Aceste produse sunt proiectate pentru a oferi eficiență energetică sporită și confort durabil, fiind potrivite pentru nevoile oricărei familii în creștere.

VELUX, un lider în soluții de eficiență energetică, combină tradiția cu inovația modernă. Compania a atins obiectivul de a folosi 100% energie electrică regenerabilă în cadrul operațiunilor sale.

Cu un angajament ferm pentru sustenabilitate, VELUX oferă soluții inovatoare pentru ferestre de mansardă, menite să optimizeze performanța energetică și confortul interior, contribuind totodată la creșterea valorii estetice și funcționale a locuințelor.

Pentru mai multe informații despre cum modernizarea ferestrelor de mansardă poate îmbunătăți eficiența energetică și transforma spațiul de locuit, vizitați velux.ro.

Despre Grupul VELUX

De peste 80 de ani, Grupul VELUX a creat medii de viață sănătoase pentru oamenii din întreaga lume, valorificând la maximum lumina naturală și aerul proaspăt. Gama noastră variată de produse include ferestre de mansardă, ferestre pentru acoperiș terasă, rulouri interioare, produse pentru protecție solară și rolete exterioare, precum și soluții de montaj și sisteme de control pentru casă inteligentă. Aceste produse contribuie la asigurarea unui climat interior sănătos și durabil, pentru muncă și învățare, pentru joacă și petrecerea timpului liber. Lucrăm la nivel global – cu operațiuni de vânzări și producție în peste 38 de țări și aproximativ 12.500 de angajați în întreaga lume. Grupul VELUX este deținut de VKR Holding A/S, o societate cu răspundere limitată deținută integral de fundații non-profit, caritabile (THE VELUX FOUNDATIONS) și de familie. În 2021, VKR Holding a avut venituri totale de 3,5 miliarde de euro, iar THE VELUX FOUNDATIONS a donat 244 de milioane de euro sub formă de donații caritabile.

Pentru mai multe informații despre Grupul VELUX, vizitați velux.com.