Veniturile totale ale ING Bank România au crescut cu 18% în primele nouă luni ale anului trecut, la 2,50 miliarde lei, iar profitul net cu 30%, la 1,17 miliarde lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022, pe fondul reducerii costurilor cu provizioanele (-67% an/an) şi al creşterii eficienţei operaţionale. Activele totale au crescut cu 2,6% până la 63,02 miliarde lei faţă aceeaşi perioadă din 2022.

„În trimestrul al treilea, am continuat să extindem oferta noastră digitală pentru clienţii persoane fizice şi juridice. Din luna iulie, antreprenorii pot accesa credite online direct din platforma web ING Business, cu acces instant la bani, iar feedback-ul clienţilor este foarte bun, având o rată excelentă de adopţie a acestui produs digital. În plus, pentru persoanele fizice, în luna august am automatizat analiza imobilelor aduse în garanţie la creditele ipotecare”, spune Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

În primele 9 luni din 2023, activele totale au crescut până la 63,02 miliarde lei (+2.6% vs. aceeaşi perioadă din 2022), din care portofoliul creditelor brute a ajuns la 37,32 miliarde lei (+3% vs. aceeaşi perioadă din 2022).

Depozitele atrase de la clienţi s-au cifrat la 55,22 miliarde lei, având un ritm de creştere de 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Veniturile totale s-au ridicat la 2,50 miliarde lei (+18% an/an), iar profitul net la 1,17 miliarde lei (+30% vs. aceeaşi perioadă din 2022), pe fondul reducerii costurilor cu provizioanele (-67% an/an) şi al creşterii eficienţei operaţionale, într-o piaţă cu rate de dobândă mai ridicate.

”După ce în 2022 a introdus în premieră în România pre-aprobarea financiară 100% online a unui credit ipotecar, direct din ING Home’Bank, în luna august 2023 banca a automatizat etapa de analiză a imobilelor ce sunt aduse în garanţie la creditele ipotecare. Preluarea în garanţie a imobilului poate fi astfel aprobată aproape instant, în orice ING Office, în urma evaluării automatizate a opiniilor notarului şi evaluatorului. După decizia de acceptare a preluării în garanţie, procesul continuă cu aprobarea finală a aplicaţiei de credit şi se încheie cu semnarea contractului şi alocarea fondurilor. Această dezvoltare poate permite aprobarea chiar şi într-o săptămână a unui credit ipotecar, dacă sunt întrunite condiţiile de eligibilitate iar banca primeşte rapid documentele necesare analizei imobilului”, anunţă banca.

În luna iulie 2023, ING a lansat Creditul Util 100% online pentru antreprenori, prin care aceştia pot obţine direct din ING Business până la 500.000 de lei pe o perioadă de maximum 5 ani. Tot în ING Business, clienţii ING îşi pot acum deschide un cont suplimentar şi pot solicita un card adiţional. În trimestrul al treilea, 30% dintre conturile suplimentare deschise de către clienţii eligibili pentru acest produs digital au fost deschise online. Totodată, 31% dintre creditele eligibile pentru digital au fost acordate 100% online.

În segmentul companiilor mari, în trimestrul al treilea ING a participat cu 81 milioane de euro în facilitatea sindicalizată, în valoare de 550 milioane de euro, acordată grupului Ameropa de către un consorţiu de bănci. Ameropa este un grup internaţional prezent în 28 de ţări şi 5 continente, ce activează în domeniul agribusiness, fiind specializat în distribuţia de fertilizatori, cereale, seminţe oleaginoase şi alte produse agricole. Totodată, ING Bank România s-a menţinut pe primul loc în clasamentul dealerilor primari pe piaţa internă a titlurilor de stat.

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi – companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice. ING Bank România are peste 1,8 milioane de clienţi din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate şi Wholesale Banking.