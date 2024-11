”Venom: The Last Dance” continuă să domine box-office-ul nord-american

„The Last Dance”, al treilea film din seria cinematografică ”Venom”, s-a clasat din nou pe primul loc în box-office-ul nord-american, conform estimărilor de duminică ale companiei de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.

Cu încasări de 26,1 milioane de dolari obţinute de vineri până duminică, „Venom: The Last Dance” este destul de departe de cele 96 de milioane de dolari încasate în 2021 de ”Venom: Let There Be Carnage”.

Tom Hardy interpretează din nou rolul unui jurnalist nemulţumit care se transformă într-o fiinţă extraterestră cu dinţi ascuţiţi. Din distribuţie mai fac parte Chiwetel Ejiofor, Juno Temple şi Rhys Ifans.

”The Wild Robot”, o animaţie produsă de studiourile Universal şi DreamWorks, se clasează pe locul al doilea după al şaselea weekend în sălile de cinema din Canada şi Statele Unite, cu încasări de 7,5 milioane de dolari. În acest lungmetraj de animaţie, robotul Roz – a cărui voce în limba engleză este asigurată de actriţa premiată cu Oscar Lupita Nyong’o – ajunge pe o insulă rămasă nelocuită după trecerea unui taifun. Pentru a supravieţui, ea se împrieteneşte cu animalele din pădure.

În perioada Halloween-ului, tradiţionalul sezon al filmelor de groază este în plină desfăşurare în America de Nord. Astfel, podiumul este completat de „Smile 2”, un lungmetraj produs de studiourile Paramount, cu Naomi Scott în rolul principal. Filmul, care relatează povestea unei vedete pop afectată de un blestem sinistru, a obţinut încasări de 6,8 milioane de dolari.

”Conclave”, o peliculă care documentează alegerea unui nou papă, proces aflat în sarcina unui cardinal intrigant şi ambiţios interpretat de Ralph Fiennes, ajunge pe locul al patrulea, cu încasări de 5,3 milioane de dolari.

În acest lungmetraj, care începe să fie menţionat pentru un posibil Oscar pentru cel mai bun film, Stanley Tucci şi John Lithgow interpretează, de asemenea, roluri de cardinali, în timp ce Isabella Rossellini joacă rolul unei călugăriţe hotărâte. Filmul, în regia lui Edward Berger („All Quiet on the Western Front”), este bazat pe un roman omonim al scriitorului britanic Robert Harris.

Pe locul al cincilea, cu încasări 5 milioane de dolari, se află „Here”, un film în care Tom Hanks este întinerit, dar şi îmbătrânit cu ajutorul inteligenţei artificiale. În această peliculă, el îi dă replica lui Robin Wright într-o călătorie prin timp în intimitatea unui cuplu, cu bucuriile, tristeţile şi îndoielile sale, întinse pe mai multe decenii.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice, potrivit Boxofficemojo.com:

6.”We Live in Time” (3,5 milioane de dolari)

7. „Terrifier 3” (3,2 milioane de dolari)

8. „Bhool Bhulaiyaa 3” (2,23 milioane de dolari)

9. „Singham Again” (2,19 milioane de dolari)

10. „Beetlejuice Beetlejuice” (2 milioane de dolari).