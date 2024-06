Vestager: Apple are probleme ”foarte serioase” în temeiul regulilor digitale ale UE

Apple are numeroase probleme ”foarte serioase” în temeiul legii cuprinzătoare a Uniunii Europene care vizează controlul Big Tech, a declarat marţi şefa pentru concurenţă a blocului, Margrethe Vestager, pentru CNBC, în urma unor informaţii conform cărora autorităţile de reglementare pregătesc acuzaţii împotriva producătorului de iPhone-uri.

În martie, Comisia Europeană a deschis o anchetă asupra Apple, Alphabet şi Meta, în conformitate cu legea pentru servicii sdigitale (Digital Markets Act), care a devenit aplicabilă în acest an.

Investigaţia a prezentat mai multe preocupări cu privire la Apple, inclusiv dacă gigantul tehnologic împiedică companiile să spună utilizatorilor despre opţiuni mai ieftine pentru produse sau despre abonamente în afara App Store.

”Avem o serie de probleme la Apple; le consider foarte serioase. Am fost foarte surprinsă că am avea astfel de suspiciuni că Apple nu se conformează”, a declarat Vestager pentru CNBC.

Apple nu a răspuns imediat la cererea de comentarii a CNBC.

″[Apple] este foarte importantă pentru că o mulţime de afaceri bune se întâmplă prin App Store, se întâmplă prin mecanisme de plată, aşa că, desigur, chiar dacă pot spune că nu este ceea ce se aştepta de la o astfel de companie, bineînţeles că vom aplicaţ exact aceeaşi prioritate ca şi în cazul oricărei alte afaceri.”

Vestager a adăugat că concluziile investigaţiei vor fi dezvăluite ”sperăm că în curând”.

Comentariile vin după ce Financial Times a relatat săptămâna trecută că Bruxelles-ul urmează să acuze Apple în temeiul Digital Markets Act în legătură cu ancheta, citând trei persoane care cunosc îndeaproape investigaţia.

Acuzaţiile ar fi preliminare, iar Apple ar putea lua măsuri pentru a atenua preocupările autorităţilor de reglementare, potrivit Financial Times.

CNBC nu a putut confirma independent articolul.

Dacă se constată că încalcă regulile Digital Markets Act, Apple s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală a companiei la nivel mondial.

De-a lungul mandatului său de 10 ani în funcţia de comisar al UE pentru Concurenţă, Vestager a făcut o prioritate din restrângerea puterii marilor companii tehnologice, ca o modalitate de a egala condiţiile de concurenţă în blocul celor 27 de ţări.

Ea a supravegheat unele dintre cele mai mari investigaţii asupra firmelor de tehnologie, cum ar fi Alphabet, compania mamă Google, şi a impus giganţilor din tehnologie amenzi în valoare de miliarde de dolari.

Mai multe anchete rămân în desfăşurare în timp ce ea se pregăteşte să părăsească biroul, inclusiv o investigaţie antitrust asupra grupării de către Microsoft a aplicaţiei sale video şi de chat Teams cu alte produse Office.

Vorbind despre sfârşitul mandatului său, Vestager a spus că aşteaptă cu nerăbdare să se odihnească.

”Ei bine, s-ar putea să dorm o lună sau cam aşa ceva, pentru că au fost 10 ani supraîncărcaţi. Aştept cu nerăbdare un nou capitol”, a spus Vestager.