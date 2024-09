Victor Ponta: În anul 2015, când am redus TVA, taxe, am făcut deficit pe tot anul 10 miliarde de lei, acum pe lună este deficitul 10 miliarde

Fostul premier Victor Ponta a afirmat, sâmbătă, că, în 2015, deficitul bugetar era de 10 miliarde de lei pe tot anul, acum fiind de 10 miliarde de lei pe lună şi va continua să crească. Unele dintre măsurile fiscale care se iau acum le-a încercat şi el pe vremea când a condus Guvernul, dar nu au funcţionat. ”Nu a funcţionat si nu va funcţiona nici acum”, afirmă Ponta, care critica amnistia fiscală adoptată recent de Guvern.

”În anul 2015, când am redus TVA, taxe, mă rog, am făcut deficit pe tot anul 10 miliarde de lei şi că acum pe lună este deficitul 10 miliarde, deci de 12 ori mai mult. Atenţie, anul viitor apare legea pensiilor care e în vigoare, care are un impact de 30 de miliarde. Trebuie plătite salariile la judecători, procurori (…) trebuie plătite compensările la energie”, a declarat Victor Ponta, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

De asemenea, Victor Ponta a explicat că aşteptările oamenilor sunt mari, că nimeni nu este mulţumit cu creşterile salariale şi de pensii.

”E un cost uriaş în chestia asta, e un cost legat de aşteptările oamenilor. Nu cred că cineva-i mulţumit. Da, e bine că i-a crescut salariul sau pensia, dar nu-i ajunge salariul sau pensia. Şi mie dacă îmi dublezi veniturile, în două-trei luni mă obişnuiesc să le cheltui şi nu-mi ajung. E un cost uriaş. Deci numai pe zona de dobânzi să plăteşti miliarde de euro în fiecare an, miliarde de euro care ar trebui să meargă la altceva. La infrastructură, la educaţie, la sănătate. Faptul că, cu cât bagi bani mai mulţi pe sănătate, pe educaţie, rezultatele-s mai proaste, oamenii-s mai bine plătiţi şi totuşi serviciul public…. Oamenii sunt mai nemulţumiţi ca înainte”, a mai declarat fostul premier care reclamă ”o instabilitate şi o impredictibilitate incredibilă”.

Ponta a mai adăugat că se miră de câte ori aude că se pregăteşte o nouă ordonanţă, în loc să ajungă vreun proiect la Parlament.

”Eu de câte ori aud că domnul Boloş zice pregătim o ordonanţă… Aoleu, Doamne fereşte, iar pregăteşte Boloş ordonanţă! Primul lucru n-ai zis că nu mai schimbi? Doi – de ce schimbi prin ordonanţă? Dă-o şi tu să vadă oamenii în Parlament, să vorbim, să auzim despre ce e vorba? Trei – n-ai zis că nu mai schimbi în timpul anului? Patru – Care-i gândirea? Ce vrei să faci? Uite e chestia asta acuma. Domnule, deci dăm o amnistie fiscală, cine îşi plăteşte datoriile îi dăm nu ştiu ce, sună bine, am încercat-o şi eu. De-aia zic că eu am mai fost pe drumurile astea. Nu a funcţionat si nu va funcţiona nici acum. Păi eu sunt prost că mi-am plătit taxele la timp? Tu la fel? Asta e prima reacţie a celor care plătesc şi e o reacţie normală. Păi stai, mă, nu mai plătesc nici eu, mai aştept următoarea, când vor fi alegeri din nou. Ăia care n-au plătit de principiu, ori sunt firme care nu mai există sau oricum s-au închis, ori sunt oameni care chiar n-au bani”, a afirmat Victor Ponta.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, mai multe facilităţi pentru ca persoanele sau firmele cu datorii să achite debitele restante până la 25 noiembrie. Astfel, au fost anulate dobânzile şi penalităţile de întârziere, dar în acelaşi timp sunt răsplătiţi contribuabilii bun-platnici.