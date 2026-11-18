România a ajuns, la 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană (UE), la un PIB per capita de 80% din media europeană, față de 40% în 2007, iar la fiecare euro transmis la bugetul comun european s-au întors în țară trei euro, a declarat, miercuri, la un eveniment de specialitate, Iuliu Winkler, membru al Parlamentului European.

”În opinia publică, astăzi circulă diverse variante despre modul în care ne-am fi descurcat în afara Uniunii Europene și cred că ele sunt cele mai multe din categoria ‘fake news’… Am plecat în urmă cu 20 de ani de la un PIB per capita cam de 38% – 40% din media Uniunii Europene și suntem astăzi undeva la 80%. Contribuția noastră, între statele-membre, la bugetul Uniunii Europene se apropie de 35 de miliarde de euro. Asta înseamnă 1 la 3: la fiecare euro trimis de România în bugetul comun al Uniunii Europene s-au întors trei euro. Atunci vin să rezum la întrebarea ‘Care este componenta hotărâtoare: apartența la UE sau contribuția performanței interne?’. Cred că este evident că niciuna fără cealaltă este răspunsul sigur care poate fi dat. Apartenența euro-atlantică a fost catalizatorul. Dacă spuneți despre performanța internă, sunt foarte multe elemente, începând de la antreprenoriat, de la informatizarea din prima parte a celor 20 de ani și apoi în procesul de digitalizare acum, de la calificările profesionale, ale forței de muncă, cu plusuri și minusuri bineînțeles, dar acum mă gândesc la plusurile legate de această calificare și absorbția de care s-a vorbit. Dacă vorbim de apartența euroatlantică, atunci caracterul hotărâtor pentru mine rezultă în primul rând din securitatea de care am beneficiat și beneficiem sub NATO, dar și de predictibilitatea legislației în general, care a fost o regulă impusă, dacă este să fim sinceri, sub acea presiune externă de a face reforme, de a implementa activul comunitar în prima parte a apartenenței noastre”, a spus Winkler.

Oficialul a menționat, totodată, că investițiile străine nu ar fi venit în lipsa securității și predictibilității impuse, iar riscul de țară ar fi fost ”unul mult mai modest dat de agențiile de rating”.

”Costurile de finanțare, deși acum sunt în cer, ele ar fi fost mereu mai mari pentru datoria externă, în lipsa acestei apartenențe la Uniunea Europeană. (…) Întrebarea care a fost spusă deja este dacă Uniunea Europeană de astăzi este aceeași Uniunea Europeană la care am aderat în urmă cu 20 de ani. Răspunsul este evident că nu, nu este aceeași Uniunea Europeană. Globalizarea era la maximă viteză și criteriul celui mai mic cost de producție și al lanțurilor de aprovizionare ‘just in time’ era criteriul decisiv în 2007. Eram într-o dublă căsnicie, dacă îmi dați voie să folosesc această metaforă. Germania, în primul rând, dar și întreaga Uniunea Europeană, era într-o dublă căsnicie fericită în 2007 cu resursele energetice rusești, ieftine, și într-o altă căsnicie cu fabricile de producție ieftine din China prin fenomenele de delocalizare din acea perioadă. În timp, aceste două căsnicii s-au destrămat. Divorțul a fost destul de trist în sensul că foștii parteneri au devenit competitori și inamici. Deci, ne aflăm azi, după 20 de ani, într-o nouă realitate. Securitatea economică este noua sau a devenit noua politică centrală a Uniunii Europene. Legătura dintre comerț și securitate a devenit indisolubilă. Acum 20 de ani nu ne preocupa această legătură, acum ne preocupă zilnic”, a subliniat Iuliu Winkler.

Specialiști din diverse domenii participă, miercuri, la Forumul Economic Român 2026, un eveniment care propune o evaluare a României dincolo de calificările sale formale, organizat de FinMedia și revista Piața Financiară.