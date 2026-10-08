Wonderful îl numește pe Yannis Jacob-Drăghici la conducerea operațiunilor din România și Moldova, accelerând adoptarea AI în regiune

Wonderful, sistemul de operare AI pentru companii, evaluat la 5 miliarde de dolari în urma recentei runde de finanțare Series C de 550 de milioane de dolari, îl numește pe Yannis Jacob-Drăghici în funcția de General Manager pentru România și Moldova. Yannis va conduce operațiunile locale ale companiei Wonderful și va colabora cu marile organizații pentru a accelera adoptarea AI.

În România, investițiile în AI sunt în creștere, pe măsură ce organizațiile caută tot mai mult să depășească etapa de experimentare și să treacă la implementări la scară largă. Cu toate acestea, pentru multe dintre aceste companii, trecerea de la proiecte-pilot AI de succes la implementarea la scară largă rămâne o provocare semnificativă. Mai mult, pe măsură ce adoptarea AI se extinde dincolo de primele cazuri de utilizare, companiile acumulează agenți, aplicații, integrări și politici de guvernanță care au nevoie de o infrastructură comună pentru a funcționa împreună. Această provocare generează o cerere tot mai mare pentru sisteme de operare AI complete, în schimbul soluțiilor punctuale și izolate.

Wonderful oferă un sistem de operare AI (AI OS), un strat operațional comun care permite agenților, fluxurilor de lucru, aplicațiilor și mecanismelor de guvernanță să funcționeze integrat la nivelul întregii organizații. Compania lucrează deja cu organizații din sectoare-cheie, inclusiv telecomunicații, servicii bancare și financiare (BFSI), media, sănătate și retail, și va aplica aceeași abordare în România și Moldova, sprijinind companiile mari să dezvolte, testeze, implementeze și gestioneze agenți și aplicații AI în zone precum suport, vânzări, back-office, resurse umane, operațiuni și inginerie.

„Pe măsură ce modelele AI devin tot mai accesibile, întrebarea pentru companii nu mai este dacă tehnologia funcționează, ci cât de repede o pot transforma în valoare de business măsurabilă. Adevărata provocare apare atunci când introduci AI într-o organizație reală. Trebuie să regândești procesele, să conectezi tehnologia la datele și sistemele potrivite și, cel mai important, să gestionezi schimbarea pentru oamenii ale căror roluri și moduri de lucru vor evolua. Aici ne diferențiem: Wonderful combină o platformă puternică cu echipe experimentate care lucrează alături de client pe tot parcursul transformării, de la identificarea oportunităților și regândirea proceselor până la implementare, managementul schimbării și adopție. Iar pentru că operăm la nivel global, putem prelua ceea ce învățăm dintr-un caz de utilizare de succes pe o piață și putem aplica imediat aceste cunoștințe pe o altă piață. Mă bucur să preiau această responsabilitate în cadrul Wonderful în România și Moldova și să contribui la accelerarea tranziției către AI.”, a declarat Yannis Jacob-Drăghici, General Manager România & Moldova, Wonderful.

Înainte de a se alătura Wonderful, Yannis a petrecut aproape 15 ani la Oracle, în poziții de conducere la nivel EMEA în domenii precum cloud engineering, sales consulting și tehnologie. La începutul carierei, a ocupat roluri în tehnologie și inginerie în cadrul VMware, Dassault Systèmes și Valeo.

Susținută de echipe locale de implementare, Wonderful lucrează alături de companii de la etapa de strategie până la implementare. Construit pe o arhitectură deschisă, independentă de model și de cloud, sistemul de operare AI Wonderful suportă multiple modalități. Fiecare competență, integrare și agent dezvoltat pe platformă contribuie la dezvoltarea acesteia și poate fi reutilizat, în loc să fie reconstruit pentru următorul caz de utilizare. Fiecare acțiune are asociate o identitate, permisiuni și un istoric de audit, astfel încât platforma să rămână guvernată și controlată pe măsură ce adopția se extinde.

Wonderful a atras o finanțare Series C de 550 de milioane de dolari pentru dezvoltarea sistemului de operare AI destinat companiilor

Numirea lui Yannis Jacob-Drăghici marchează o nouă etapă în expansiunea globală a Wonderful. În septembrie 2026, compania a încheiat o rundă de finanțare Series C de 550 de milioane de dolari, la o evaluare de 5 miliarde de dolari. Runda a fost condusă de Insight Partners, cu participarea Salesforce și a investitorilor existenți Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards și Bessemer Venture Partners. Finanțarea accelerează dezvoltarea produselor și implementarea la nivel global a Wonderful AI OS, pe măsură ce companiile trec de la cazuri de utilizare AI izolate la transformarea întregii organizații.

Wonderful are operațiuni în peste 35 de piețe și peste 800 de angajați la nivel global. Clienții utilizează în prezent Wonderful AI OS pentru automatizarea fluxurilor de lucru end-to-end, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor AI-native și coordonarea agenților AI în diferite zone ale organizației.