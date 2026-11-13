Zamfir: Industria auto românească reprezintă un sector strategic care contribuie cu 13%-14% la PIB

Industria auto românească reprezintă un sector strategic care contribuie cam cu 13-14% în Produsul Intern Brut (PIB) și generează o treime din exporturile României, a declarat, joi, la un eveniment dedicat mobilității sustenabile și accesibile, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir.

‘Îmi face plăcere să discut despre industria auto, unul dintre hobby-urile mele (…) De la bun început vreau să vă spun un lucru: în calitatea mea de ministru al Economiei am obligația, și cred că nimeni nu se îndoiește de asta, să apăr industria auto românească și în aceste considerente aș vrea să fac o referire la Programul ‘Rabla’. Într-adevăr, s-a pus în discuție pentru această chestiune și anume subvenționăm din bani publici industria românească sau industria europeană sau industria din alte țări europene? Nu e vorba numai de Programul ‘Rabla’. Discuția la nivelul Guvernului a fost și în legătură cu alte programe care se derulează prin intermediul Ministerului Mediului, cum e Programul ‘Casa Verde’, de exemplu, acel program în care s-au subvenționat panourile solare, evident niciunul fabricat în România. Și atunci punem problema: folosim banii publici ca să ajutăm industria românească sau ca să ajutăm industria de alte țări? Discuția suportă abordări diferite. Eu sunt cel care are obligația să susțină industria românească. Industria auto românească reprezintă un sector strategic, contribuie cam cu 13-14% în Produsul Intern Brut, generează o treime din exporturile României și, nu în ultimul rând, în jur de 230.000 de locuri de muncă la care se adaugă, bineînțeles, și companiile furnizoare în sectoarele conexe. Nu ultimul rând, industria auto românească reușește să atragă investiții și competențe tehnologice importante’, a punctat Zamfir.

În opinia ministrului de resort, România trebuie să rămână atractivă pentru investiții, producție și cercetare ‘ca să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în industria europeană, dar mai ales în cea de peste Ocean’.

‘Cred cu tărie nu doar că trebuie să producem aici, ci trebuie să fim capabili să dezvoltăm tehnologii, să creăm valoare adăugată și să oferim oportunitatea reală a companiilor românești de a participa la lanțurile valorice europene. E absolut evident că presiunea concurenței la nivel global este tot mai mare, inclusiv din partea unor economii care își sprijină, și informațiile pe care le avem este că, într-adevăr, China își sprijină puternic proprii producători. De aceea avem și noi nevoie de condiții corecte de concurență și de politici europene care să susțină industria noastră la nivel național și european. În același timp, avem o provocare și anume tranziția către mobilitatea cu emisii reduse, pe care România știți bine că a asumat-o, și trebuie să fie realistă și predictibilă, mai ales. Sigur, obiectivele de mediu sunt importante, însă ele trebuie să țină cont și de capacitatea industriei de a se adapta, de investițiile necesare și de locurile de muncă care, din punctul meu de vedere, trebuie păstrate. Avem așadar nevoie de mai multă flexibilitate și de soluții realiste care să ne permită valorificarea progresului tehnologic și, totodată, să avem creștere economică’, a spus oficialul.

Potrivit demnitarului, industria auto înseamnă furnizorii, IMM-urile, companiile de software, de inginerie, universități și centre de cercetare.

‘Rolul Ministerului Economiei, vă spun cu toată convingerea, este tocmai acela de a fi un integrator, un partener real al industriei, de a asculta problemele companiilor și de a susține acele soluții care să determine o creștere a competitivității române, pe care sunt convins că ne-o dorim pe toți. Tocmai de aceea, vă asigur că voi continua dialogul cu producătorii și furnizorii și voi promova acele priorități în discuții purtate atât la nivelul Guvernului, cât mai ales la nivelul instituțiilor europene. Am afirmat în repetate rânduri: cred cu tărie că România are și experiența, și oamenii, și baza industrială necesară pentru a juca un rol important în viitorul industriei auto europene. Eu cred că trebuie doar să avem încredere în aceste atuuri și să le valorificăm cu eficiență’, a menționat Daniel Zamfir.

Lideri ai industriei auto, autorități și experți internaționali participă, joi, la cea de-a IV-a ediție a Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile, organizată la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).