Zimmer Biomet Holdings, lider mondial în tehnologie medicală, a marcat investiția de peste 3,5 milioane de euro și deschiderea primului birou din România printr-un eveniment oficial, la Ambasada SUA din București. La eveniment au participat E.S. Kathleen Kavelec, ambasadorul SUA ȋn România, Alexandru Rafila, ministrul român al Sănătății, Diana Păun, consilier prezidențial pe sănătate publică, membri din conducerea Zimmer Biomet, oficiali guvernamentali și demnitari. Invitat special a fost Dumitru Prunariu, primul astronaut al României.

„România este una dintre cele mai mari piețe din Europa Centrală și de Est și suntem mândri să investim aici. Misiunea noastră este să ȋmbunătățim experiența și rezultatele pacienților români, dar și să creștem eficiența operațiunilor spitalelor, clinicilor și universităților”, a spus Wilfred van Zuilen, Președinte, Europa, Orientul Mijlociu și Africa Zimmer Biomet.

Zimmer Biomet și-a deschis, de curând, primul birou din România, ȋn București, la Sema Parc. Investiția inițială ȋn țara noastră are o valoare de peste 3,5 milioane de euro, iar pentru primul an, compania are ȋn plan angajarea a peste 30 de persoane.

„Investiția și prezența directă a Zimmer Biomet în România sunt o dovadă a potențialului acestei țări de a deveni lider în inovație medicală. Suntem încântați să vedem companii precum Zimmer Biomet care investesc aici și contribuie la creșterea economică. Ȋn același timp, impulsionează îmbunătățirea rezultatelor asistenței medicale naționale și a perspectivelor medicale pentru cetățenii români, dar și pentru noi, cei care numim România ,,acasă””, a declarat E.S. Kathleen Kavelec, ambasadorul SUA în România.

Investiția pe piața locală include o ofertă extinsă de educație medicală și o gamă tot mai mare de produse, soluții și tehnologii inovatoare, inclusiv platforma ZBEdge™. Aceasta a fost construită pentru a furniza medicilor informații despre evoluția pacienților, ȋnainte, ȋn timpul și după intervenția chirurgicală, precum și pe parcursul ȋntregului proces de recuperare.

,,Pacienții din România nu au nevoie doar de medicamente inovative, ci și de tehnologii și dispozitive medicale noi, care să le salveze viața și să ȋi reinsereze ȋn societate mult mai rapid, iar ceea ce oferă compania Zimmer Biomet cred că poate răspunde acestui deziderat. Vom face ȋn așa fel ȋncât pacienții români să poată avea acces la ele, fără ca acest lucru să ȋi ȋmpovăreze financiar ȋn mod deosebit”, a declarat Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății din România.

Anunțul intrării gigantului american pe piața din România a fost făcut ȋn toamna anului trecut, în cadrul Conferinței Societății Române de Ortopedie (SOROT).

,,Decizia Zimmer Biomet de a deschide un birou propriu ȋn România este o dovadă a dezvoltării parteneriatului strategic dintre România și SUA și reflectă stabilitatea și potențialul de creștere al pietei românești. Pe segmentul de sănătate, investiția ȋn inovație, inteligență artificială și digitalizare sunt esentiale pentru a face față dinamicii ȋn evoluție a ȋngrijirii. Zimmer Biomet este un lider global ȋn ortopedie, cu un bogat istoric de inovare. Misiunea companiei, de a ȋmbunătăți calitatea vieții pacienților este și unul dintre obiectivele strategice ale reformării sistemului de sănătate din țara noastră”, a completat Prof. dr. Diana Păun, consilier prezidențial pe sănătate publică.

Evenimentul de la Ambasada SUA marchează o etapă semnificativă în angajamentul Zimmer Biomet față de România, care va permite companiei să înțeleagă mai bine nevoile pacienților români, și să contribuie la ȋmbunătățirea calității vieții acestora.

Zimmer Biomet este lider global în domeniul tehnologiei medicale, cu un portofoliu cuprinzător, conceput pentru a maximiza mobilitatea pacienților și a îmbunătăți starea de sănătate a acestora. Experiența pacienților este ȋmbunătățită, prin intermediul produselor inovatoare și a gamei tehnologice digitale și robotice integrate, care valorifică datele, analiza datelor și inteligența artificială.

Cu peste 90 de ani de leadership și expertiză dovedite, Zimmer Biomet are experiența necesară pentru a oferi soluții de cea mai înaltă calitate pacienților și medicilor. Mai multe informații despre portofoliul de produse și operațiunile companiei sunt disponibile pe zimmerbiomet.com.