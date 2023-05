2022 a fost un an atipic și dificil pentru fermierii români. Cum se prefigurează sectorul agricol în 2023

Jucătorii din sectorul agricol din România s-au confruntat în 2022 cu o serie continuă de fluctuații: pe de o parte creșteri ale costurilor pentru energie, combustibil și îngrășăminte, iar pe de altă parte scăderea prețului la cereale și imposibilitatea valorificării produselor cu o marjă de profit cel puțin acceptabilă. Războiul din Ucraina și ulterior deschiderea Coridoarelor Solidarității de către Uniunea Europeană au generat probleme pe lanțurile de aprovizionare și o suprasaturare a pieței europene: fermierii au experimentat dublarea prețurilor tuturor inputurilor agricole, dar și fluctuații extrem de mari ale prețului cerealelor. Nici vremea nu a fost de partea fermierilor, anul 2022 fiind unul secetos, iar recolta slabă.

Scăderea înregistrată de sectorul agricol este confirmată și de datele cu privire la evoluția PIB-ului. În anul 2022, economia României a crescut cu 4,8% față de 2021, conform datelor INS. La creșterea PIB au contribuit comerțul, serviciile, construcțiile, în timp ce agricultura și industria au avut o contribuție negativă (-0,5%), ca urmare a scăderii volumului lor de activitate cu 11,6%, respectiv 2,3%. Ponderea agriculturii în PIB a rămas neschimbată în 2022 față de 2021, respectiv 4,5%.

Cum se prefigurează sectorul agricol în 2023? Fermierii sunt conștienți că fluctuațiile pe parcursul unui an sunt normale în acest domeniu, și asta în ceea ce privește prețurile cerealelor și producția la hectar, fără să fie vorba însă despre impredictibilitate, menționează Liviu Zăgan, CEO Holde Agri Invest, în cadrul unui interviu calitativ realizat de Impetum Group pentru CONFIDEX S2 2023 despre așteptările de la economia românească, dar și despre starea sectorului agricol.

„Războiul din Ucraina a influențat foarte mult sectorul. Se vede acest lucru în fluctuațiile de preț care au fost neobișnuit de mari sau, în orice caz, mai mari decât în ultimii ani. Au mai fost situații în care fluctuațiile de preț au fost mari, dar fiind perioade foarte lungi, lumea aproape că nu-și mai aduce aminte, așa cum e și cu seceta, acum 2 ani am avut o secetă destul de severă. Sunt mulți factori care influențează prețurile din agricultură, este o piață globală. Agricultura se face pe diferite continente, nici măcar nu se recoltează peste tot în același timp. Dar mai sunt și alți factori care pot influența, precum tipul de culturi și dinamica fiecăreia. Noi, la Holde Agri Invest, mergem pe niște strategii pe termen lung de valorificare a produselor, în privința mixului de culturi, în ceea ce privește depozitarea sau irigațiile. Credem că în acest fel putem să ne asigurăm o profitabilitate bună.

Este foarte multă emoție în sectorul agriculturii. În momentul de față spre exemplu, vremea a fost destul de bună, semnele sunt bune și atunci, cel puțin din punctul acesta de vedere, există ceva optimism. În ceea ce privește prețurile avem un pesimism acut în continuare. Lumea este foarte sensibilă acum, deci din punctul acesta de vedere nu m-aș baza foarte mult pe optimismul sau pesimismul celor din sector. Avem o situație de conjunctură, de moment.”

Rezultatele celei de-a opta ediții a studiului CONFIDEX, care măsoară încrederea managerilor români în economia actuală și are scopul de a crea repere concrete și de a sprijini managerii în luarea unor decizii adaptate realității, vor fi făcute publice de Impetum Group pe 23 mai. În perioada de colectare a datelor au avut loc interviuri calitative cu reprezentați ai mediului de afaceri și ai administrației publice, cu scopul de a înțelege mai în profunzime datele cantitative.

Andrei Cionca, CEO & Co-founder Impetum Group: „Acum mai puțin de un an, Roca Investments, parte a Impetum Group, lansa un nou pilon strategic de investiții – holdingul de agricultură ROCA Agri RDF. Investeam atunci într-un domeniu cu un potențial major de dezvoltare și profitabilitate. Ca în orice alt sector de activitate, și poate mai mult în agricultură decât în alte domenii, fluctuațiile și imprevizibilul fac parte din normalitatea business-ului. Investim în continuare în sectorul agricol, în ciuda fluctuațiilor din ultimul an și a crizei prin care trece domeniul. Ca antreprenor am trecut prin diverse crize și cred că aceasta, ca și multe alte, nu este insurmontabilă.”

Holdingul nostru ROCA Agri RDF este construit pe unul dintre pilonii strategici nu doar pentru Romania, ci si la nivel European. Impredictibilitatea este o realitate constanta în acest domeniu, investiția noastră se bazează pe capacitatea de a vedea oportunitate și mizăm pe integrarea verticală a industriei, inclusiv în zona de procesare. Nu credem în pesimism sau optimism în agricultura, ci în capacitatea de a lucra bine cu incertitudinea”. Alexandru Savin, Membru al Boardului ROCA Agri RDF din partea ROCA Investments.

Inițiat la scurt timp după debutul pandemiei, CONFIDEX măsoară încrederea managerilor români în economia actuală și are scopul de a crea repere concrete și de a sprijini managerii în luarea unor decizii adaptate realității. Demersul este în linie cu misiunea Impetum Group de a oferi mediului de business, pe lângă capital și management, resurse prin care antreprenorii și managerii să poată crește valoare din business-urile lor.

În cele șapte etape ale cercetării de până acum au răspuns peste 3.000 de manageri din România. Companiile respondente însumează peste 150.000 de angajați.

Studiul CONFIDEX S1 2023, ce vor fi făcute publice pe 23 mai, acoperă un eșantion de aproximativ 500 de companii din top 6 categorii de sectoare economice contribuitoare la PIB: agricultură; industrie și energie electrică; construcții; comerț; transport, distribuție, depozitare; servicii. La studiu au răspuns doar CEOs și manageri C-level, iar dintre companiile vizate, 75% au peste 1 milion de euro cifră de afaceri și 31% peste 5 milioane euro cifră de afaceri.

Indicele CONFIDEX e construit din agregarea a 29 de itemi și măsoară pe o scară de la 0 la 100 de puncte încrederea în economie a managerilor și antreprenorilor români.